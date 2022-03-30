阿布已被逼着离开切尔西——曼城和纽卡斯尔的老板会不会是下一个？

俄乌战争使英国的国际资金成为焦点，而体育是特别明显和突出的投资工具。

与普京关系密切的寡头和富有的俄罗斯人已经受到英国政府的制裁，而切尔西的易主使罗曼-阿布拉莫维奇成为最引人注目的案例。

由于资产被冻结，俱乐部的存在受到了威胁，只有一个特殊的许可证允许男子和女子球队继续比赛。

然而，我们现在正朝着切尔西收购案的最后阶段前进，该收购由雷恩集团监督，目前至少有四个竞标者在竞争。

当然，自2003年以来一直拥有切尔西的阿布拉莫维奇已经被阻止从出售俱乐部中获得任何经济利益。

这位亿万富翁在斯坦福桥的近20年里，面临着关于他与克里姆林宫联系的零星批评，但他仍然可以随意在切尔西投资，在他管理俱乐部期间，切尔西赢得了五个英超联赛冠军和两个欧冠冠军。

然而，英超联赛现在受到了压力，被要求扩大他们评估俱乐部潜在老板的标准，特别是在人权方面。

英超联赛首席执行官理查德-马斯特斯在最近的金融时报体育商业峰会上说道："我们正在研究是否需要增加更多的审查，是否需要更加透明，以及这些决定是否应该由一个独立机构批准。”

虽然人们一直对一些美国投资者的动机和做法持怀疑态度，但最大的反对意见基本都与中东的资本有关。

例如，在沙特阿拉伯的公共投资基金收购纽卡斯尔之后，大赦国际再次呼吁进行符合人权要求的俱乐部老板和董事审查。

纽卡主席穆罕默德-本-萨勒曼王储被指控主持了一个在也门长期武装冲突中领导联盟的政权，并煽动了一场重大的人权镇压。

其他海湾国家也在体育领域进行了大量投资，包括阿联酋和2022年世界杯的主办国卡塔尔，这两个国家都因其人权记录而受到谴责。

曼城老板、阿联酋副总理曼苏尔已在曼城花费超过10亿英镑，将蓝月亮打造成世界上最成功的俱乐部之一。

然而，工党议员、俄罗斯问题跨党派议会小组主席克里斯-布莱恩特质疑他是否是一个"适合拥有足球俱乐部的人"。

尽管受到批评，但阿联酋也与英国建立了密切的关系，这使得任何潜在的干预变得困难。

事实上，在9月，阿联酋宣布与英国政府在技术、基础设施和能源转型方面建立100亿英镑的投资伙伴关系。

"英国政府积极鼓励来自中东的投资——长期以来一直如此，"体育地缘政治经济专家西蒙-查德威克教授告诉够力足球。

"就商业和有利可图的收入来源而言，我们知道像沙特阿拉伯和其他国家在武器等方面花了很多钱。”

"英国脱欧后，英国政府显然不得不在贸易关系和内向投资方面填补一些空白。”

"而且，特别是在过去的两三年里，英国政府确实加倍地在海湾地区进行贸易。”

"总的来说，这种关系是合理的，但不是特别的好，有一些问题。”

"人们特别想到了迪拜的统治家族最近在对待他们的一些女性家庭成员方面受到的审查。”

"但英国对也门的战争也有一些强烈的不满。"

曼苏尔和叙利亚总统巴沙尔-阿萨德最近的一次会面引起了评论，外交部发言人说，这种会面"破坏了"叙利亚的和平前景，叙利亚的内战已经打了11年。

尽管来自美国和欧洲的压力，阿联酋迄今仍对俄罗斯入侵乌克兰的事件保持中立。

"虽然阿联酋不想影响欧洲和西方，但它也同样不想影响俄罗斯，"查德威克补充道。"他们将在做出决定之前进行对冲和观望。”

"虽然我们期待阿布扎比支持欧洲和美国，但他们也必须努力保护自己。”

"他们敏锐地意识到，在波斯湾对面几十英里的地方有伊朗——俄罗斯的一个大盟友，也是该地区的一个连续挑衅者。”

"这是一个危险的地方，你可以想象阿联酋试图将自己定位为俄罗斯和西方之间辩论的中间人。"

体育有助于在世界舞台上宣传阿联酋。阿布扎比主办了去年的板球世界杯，以及2021年一级方程式赛季的最后一场比赛。

阿联酋公民在改变英国的赛马运动方面也发挥了重要作用。

当然，足球一直是阿联酋最引人注目的营销工具，迪拜政府投资公司拥有的阿联酋航空公司赞助了阿森纳的球场、足总杯、皇家马德里和切尔西等。

银湖和中国媒体资本现在拥有城市足球集团大量的股份，该集团以曼城为首，在全世界有10支直属俱乐部，分布在纽约、中国和印度等潜在主要市场。

“体育洗白"——利用体育来清洗受损的声誉或公众形象的做法——经常被认为是中东投资背后的驱动因素之一。

然而，查德威克教授认为，经济利益和软实力的提高是更大的激励因素。

他说道："如果你看看沙特阿拉伯、阿布扎比、迪拜、卡塔尔和巴林的国家发展战略，这些国家的国家发展战略都以从海外投资项目中获得收入为中心。”

"它们是要把自己定位为全球体育界的重要成员，使其经济多样化，摆脱对石油和天然气的依赖。”

"这是关于影响社会变革，例如，通过体育促进性别平等。”

"这也是关于投射软实力，这是一种有吸引力的力量，因为它本质上是试图让海外观众了解你是谁，你做什么，并试图说服其他国家，让他们相信你想要的东西与他们一样。”

"海湾地区的许多人会把这看作是软实力的投射，而不是体育洗白。我认为，体育洗白只是一些国家看待在这些国家发生的事情的一个视角。”

"显然，这种视角将阿布扎比和沙特阿拉伯这样的国家视为消极地利用体育以进行分裂，甚至可能是破坏。”

"我并不是要否定这种可能性的存在。然而，我确实认为在这些国家发生的事情，比简单地试图让世界相信他们是好人更多也更复杂。"

无论真相如何，有一件事是明确的：现在对英格兰足球的资金来源的审查比以往任何时候都要严格。