阿布委托切尔西慈善基金管理俱乐部 这对蓝军来说意味着什么？

罗曼-阿布拉莫维奇关于他的切尔西所有权状况的声明在周日震惊了足球世界。

这份声明指出，切尔西慈善基金会的受托人将无限期地从他手中接管俱乐部的管理权。

最初公布的这份由109个单词组成的声明不足以回答所有的问题，但够力足球将为您解释这件事。

那么，现在是谁在掌管切尔西？

用最简单的话来说，罗曼-阿布拉莫维奇仍然拥有切尔西。

但他已经辞去了之前担任的领导职务，这意味着他将不再参与他在2003年买下的这家西伦敦俱乐部的运营工作。

切尔西此举的动机是确保俱乐部的形象不会因为最近的俄乌战争而受到影响。

切尔西慈善基金会的受托人如下：布鲁斯-巴克、约翰-德文、艾玛-海斯、皮亚拉-鲍尔、保罗-拉莫斯和休-罗伯逊爵士。

他们将解决所有通常由老板解决的问题。

声明中对此进行了概述："我总是以俱乐部的最佳利益为出发点做出决定，我仍然致力于这些价值观。”

"这就是为什么我今天把切尔西交给俱乐部慈善基金会的受托人管理和照顾。我相信，目前他们最适合来照顾俱乐部、球员、员工和球迷的利益。"

然而，受托人将不会管理俱乐部的日常事务，阿布拉莫维奇已经被限制参与更广泛的俱乐部工作。

董事格拉诺夫斯卡娅将继续领导足球业务，技术顾问切赫也将大量参与。布鲁斯-巴克、盖-劳伦斯和尤金-特南鲍姆等人仍然是董事会成员，并将继续管理业务的其他重要部分。

阿布拉莫维奇的情况会损害切尔西的财政吗？

切尔西已经逐渐走向可持续发展的运营模式，不再像以前那样需要老板向俱乐部注入大量的资金。

最初，当阿布拉莫维奇在2003年买下俱乐部时，蓝军出现了巨大的亏损，但在19年后的选择，蓝军已经成长为一支坚实的超级俱乐部。

总的来说，他已经为切尔西俱乐部投入了超过15亿英镑的资金，维持了俱乐部近20年的发展。

有人猜测，阿布可能会寻求收回这15亿英镑，因为这是切尔西欠他的贷款。然而，够力足球已经得到知情人士的保证，就像以前一样，他不会寻求在不久的将来要求切尔西偿还这些债务。

这能让阿布免受英国政府的制裁吗？

在俄罗斯对乌克兰采取军事行动之后，英国有意愿惩罚一批超级富裕的俄罗斯人，以向普京施加压力。

剥夺阿布拉莫维奇对切尔西的所有权，以及大约1.52亿英镑的财产，是一个仍然开放且超出阿布本人控制的可能性。

然而，据够力足球了解，阿布并不寻求在这段时间内出售切尔西。

切尔西能签下球员吗？

通过电视转播权、赞助商、球员销售和比赛日收入，切尔西将继续拥有预算和现金流，因此他们可以继续运营。

这使他们能够在转会市场上进行一定的业务，不过在夏季转会窗开放之前，他们不能签下任何新的球员。

阿布拉莫维奇确实经常参与转会交易，例如他就参与了哈弗茨和卢卡库转会到切尔西的过程当中。

此外，在过去，当蓝军将预算推到极限时，他也曾承担过球员交易中的所有亏损。

这对俱乐部今夏的转会业务有什么影响仍是未知数，但预计在没有他参与的情况下，切尔西仍能够不间断地在市场上运作。

它是否会影响联赛杯决赛？

有人认为，老板和政治的这些问题是高于球队的，但这件事出现的时机远非理想。

由于公告是在切尔西对阵利物浦的联赛杯决赛前夕发布的，这很可能已经分散了球队的注意力。

据了解，图赫尔是在决赛前的训练课上被告知有一个重大消息的。

在赛前发布会上，图赫尔也表示这会是令球队分心的一件事。

他说道：“总的来说，对我、我的教练团队、科巴姆基地的每个人和球员来说，这个情况是可怕的。”

“没有人想到会这样，这是很不真实的，它蒙蔽了我们的思想，蒙蔽了对联赛杯决赛的兴奋，它带来了巨大的不确定性。”

“在某种程度上，我可以理解对俱乐部的意见和批评，对代表该俱乐部的我们的意见和批评。我可以理解，我们不能完全摆脱这些。”