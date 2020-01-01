阿布大气！切尔西将在新冠疫情爆发期间为医护提供酒店住宿

这家拥有231间客房的千禧酒店将为当地医务工作者提供住宿，费用由蓝军老板阿布拉莫维奇支付。

切尔西已经将斯坦福桥旁边千禧酒店的客人移走，腾出客房为英国国家医疗系统的医护人员提供住宿，这家伦敦豪门希望在这场对抗新型冠状病毒的战斗中发挥自己的作用。

蓝军表示，这一提议来自俱乐部老板阿布拉莫维奇，俱乐部主席布鲁斯·巴克随后进行了具体操作并完善了如何帮助医护人员的细节。住宿费用将由阿布支付，这位俄罗斯富豪在2003年收购了切尔西。

周三，切尔西俱乐部官网上发表了一份声明：“许多医务人员将长时间进行轮班工作，可能无法回家，或者不得不进行长途通勤。在这个关键时刻，能够住在当地将有助于维持这些关键人员的健康和福祉。俱乐部的这一决定将为期两个月，到期后我们将根据当时的情况重新进行评估。”

其他球队

“能够住宿在千禧酒店的将是在伦敦西北部地区医院工作的NHS工作人员，但这也可能会扩展到其他地区的医院。酒店使用房间的数量将根据需求而定，但千禧酒店的所有房间都有可能因此而被转让，没有出现症状的员工能够使用酒店。”

“酒店管理的千禧酒店和度假村将支持并协助俱乐部向NHS提供这项服务。”

斯坦福桥旁边的这家千禧酒店共有231间客房，分为两个区域，还包括健身房、游泳池和水疗中心。

由于签证问题，阿布拉莫维奇目前无法进入英国，根据此前的报道，自2018年初以来，他没有观看过切尔西在伦敦进行的任何一场比赛。

蓝军是第一批直接受到新型冠状病毒疫情爆发影响的英格兰俱乐部之一，他们的边锋奥多伊成为了第一个被证实感染病毒的英超球员。

奥多伊近日透露他已经从症状中恢复，主教练兰帕德也证实这名年轻球员“几乎恢复了正常”