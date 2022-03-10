阿布受到英政府制裁 切尔西具体会受到哪些影响？

罗曼-阿布拉莫维奇已被英国政府制裁，将冻结其海外资产，包括切尔西足球俱乐部。

3月10日，英国政府宣布切尔西老板阿布拉莫维奇与其他六名俄罗斯富豪一起，将被发出资产冻结和旅行禁令。

切尔西现在处于一个前所未有的不确定时期，因为俱乐部的运作与地缘政治直接相关。

切尔西还会被出售吗？

切尔西仍然可以被出售，前提是出售后对阿布拉莫维奇或俄罗斯联邦没有好处，俱乐部正在与政府讨论下一步的计划。

之前至少有20个买家有意收购切尔西。

切尔西的比赛怎么办？

切尔西可以在特殊的"俄罗斯条例"许可下继续进行比赛，这也允许他们的1400名员工——包括球员——获得报酬。

即将在当地时间周四开球的对阵诺维奇的英超联赛将继续进行，但只有季票持有者才被允许入场观战，俱乐部被禁止出售门票。

切尔西还能购买和出售球员吗？

由于许可证的条款，蓝军不允许签署任何新的球员。

这实际上是对切尔西的另一项转会禁令，该俱乐部在三年前就已经经历过一次。

虽然切尔西被禁止转会，但他们可以把钱转入和转出其他俱乐部，用于支付3月10日制裁前完成的交易的未付款。

切尔西的续约工作会受到影响吗？

切尔西不能继续与他们的球员续约，像吕迪格、阿斯皮利奎塔和克里斯滕森等合同即将到期的球员，此前一直在和俱乐部进行谈判。

他们的合同将在今年夏天到期，包括泽维尔-西蒙斯在内的几个有天赋的青年球员的合同也将到期。

如果这个问题不能在不久的将来得到解决，这可能会迫使俱乐部保留目前所有的合同球员，因为他们没有能力引进球员。

赞助交易呢？

据了解，切尔西的主要球衣赞助商电讯公司“3”，正在审查他们与切尔西的交易。

数据和分析公司全球数据的体育分析主管康拉德-威亚切克说道："英国政府对切尔西老板阿布拉莫维奇的制裁给切尔西的许多商业协议蒙上了一层阴影，包括其与电信品牌3的5250万美元的球衣赞助合同，以及与耐克的5500万英镑的赞助合同。”

"虽然切尔西拥有继续作为足球俱乐部交易的体育许可证，但许多品牌会对连带责任感到警惕。”

"切尔西俱乐部仍然是世界上最大的俱乐部之一，它在球场上的成功仍然使它成为一个有吸引力的商业伙伴。然而，鉴于许多品牌正在寻求与俄罗斯国家脱离关系，一些品牌可能会对继续合作持谨慎态度。”

"耐克与切尔西的协议一直持续到2032年，所以这个服装品牌可能会决定等待情况的发展，直到俱乐部的出售能够继续。然而，像现代和宇舶这样的品牌，它们的协议总价值超过1500万英镑，将在2021-22赛季结束时到期，可能就没有这种奢侈。"

在这个阶段还有其他细节吗？

切尔西将被允许花一些钱在斯坦福桥进行的比赛和前往客场的比赛上。

然而，球队到客场比赛只有20000英镑的支出限制，并可能导致备战工作出现问题——特别是欧冠联赛的备战工作。

俱乐部还必须证明这些费用是"合理费用"。

切尔西还被禁止从商品销售中获得任何收入，但将被允许从比赛转播中获得收入。

阿布拉莫维奇的净资产是多少？

据说阿布拉莫维奇的资产为90亿英镑，在谈判出售俱乐部时，他对切尔西的估值为30亿英镑。

制裁什么时候会被解除？

目前还不清楚制裁是否或何时会被解除。它与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京的活动和对乌克兰的入侵直接相关。

制裁将在5月进行审查，但如果切尔西进入行政托管，还有进一步被扣9分的风险。

在英国政府发布的声明中，它将阿布拉莫维奇描述为一个"亲克里姆林宫的寡头，一直参与破坏乌克兰的稳定。"

他还被描述为"与普京关系密切"，并为俄罗斯的坦克提供钢铁。

英国首相鲍里斯-约翰逊在其政府发布的消息中表示："对于那些支持普京对乌克兰进行恶性攻击的人来说，不可能有安全庇护所。”

"今天的制裁是英国坚定不移地支持乌克兰人民的最新步骤。我们将无情地追捕那些促成杀害平民、破坏医院和非法占领主权盟国的人。"