阿布即将出售切尔西 蓝军女足主帅：我相信切尔西女足会继续成功

切尔西女足主帅艾玛-海斯坚持认为，尽管阿布拉莫维奇即将出售俱乐部，但她的球队仍将继续取得成功。

阿布拉莫维奇周三宣布，他将在拥有切尔西19年后出售俱乐部，在他的任期内，这位亿万富翁大规模地支持女队，自2014年以来，切尔西女队已经赢得了11个奖杯，并在去年5月进入女子欧冠决赛。

海耶斯在赛前新闻发布会上说。"切尔西一直是一支强大的力量，并将继续成为一支强大的力量，因为参与这个足球俱乐部的人都很出色。”

"这是我们作为一个足球俱乐部取得巨大成功的部分原因。这是一种了不起的文化，内部有了不起的人。”

"我认为我们会度过这个时期，并适应和发展，就像你在这个行业中必须做的那样。虽然有不确定性，但运动员知道，足球运动员也知道，没有什么是不变的，当变化发生时，有能力承认变化，并适应和发展，我认为这就是顶级的、一流的球员应该有的能力。”

"我觉得我对我们的位置或我们的地位没有焦虑或担心。”

"切尔西有很多了不起的人，在各个部门都有领导。从青年发展主管尼尔-巴斯，到男足主教练托马斯-图赫尔，再到我们在这里做的工作——我们将在未来取得成功，一切都没有改变。”

"我们明天有一场杯赛决赛。每个人都在期待着。我无法控制媒体上的言论，我所知道的是，球队很专注，并为明天的另一场杯赛决赛做好准备。”

"我认为，我擅长的是应对具有挑战性的情况，是的，在我们所处的情况下有一个挑战，但我们不害怕它。”

"我认为这一周很困难，当然有，我不能否认这一点，但没有什么比乌克兰正在经历的事情更困难。”

"我们在踢足球，这是一项我们热爱的运动。是的，会有一些变化，但切尔西将取得胜利，并保持下去，我认为，我们处在现在的位置，是因为我们的足球俱乐部有了不起的人。”

"这是一个成功的组织，它将继续是一个成功的组织，你不会通过拆散它或倒退来做到这一点。不，这个足球俱乐部投资于它的女队，我希望这一点能在未来保持长久和强大。"

虽然在周六的决赛前要处理场外的动荡，但赢得了过去两届大陆杯的切尔西将因为马格达-埃里克森的回归而得到鼓舞。

队长埃里克森自圣诞节前就因伤缺阵，但现在她已经恢复健康，并将进入阵容。

只有苏格兰国脚艾琳-库斯伯特和德国中场梅兰妮-勒乌波斯将缺席，俄罗斯后卫阿尔苏-阿杜丽娜将参与比赛，据海耶斯了解，这一周对阿尔苏来说也是困难的一周，因为她参加今夏欧洲杯的机会被剥夺了。

欧足联主席切费林本周早些时候表示，俄罗斯国家队将被禁止参加欧洲杯，这原本将是阿尔苏第一次参加大型赛事。

"我认为你必须意识到，我作为教练的工作是支持她，而不是评判，不是分析，"海耶斯说道。"我只是倾听并支持她。”

"我确信这是个困难的一周。她不太懂英语，所以我们的沟通必须通过翻译。”

"我知道的是，阿尔苏是我们团队的重要成员，是我们家庭的一部分，我们照顾她是很重要的，因为她当然会有一个困难的一周。”

"但她是一个很好的球员，一个很好的女孩，我希望能用英语和她多说几句，但我做不到。在我们达到那种说同一种语言的程度之前，我不可能理解她这周的感受。"