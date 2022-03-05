阿布为切尔西标价30亿英镑 潜在买家波利-怀斯财团认为太贵了

罗曼-阿布拉莫维奇要求以30亿英镑的价格出售切尔西，到目前为止，这让潜在的买家感到沮丧，这些买家之中就包括由托德-波利和汉斯约格-维斯领导的美国-瑞士财团。

阿布正在为西方的制裁做准备，这迫使他出售切尔西，让买家感到有机会以低价购买作为"蓝筹股"的体育业务。

作为洛杉矶道奇队的合伙老板，波利和怀斯是收购切尔西的领跑者，他们的经营方式与阿布拉莫维奇大相径庭。

他们的愿景是把切尔西变成一个更可持续的俱乐部，而不是把它当作一个玩具来经营，阿布拉莫维奇之前并不担心他的初始投资会亏损。

事实上，他已经为俱乐部投资了15亿英镑，这也是俱乐部欠他的贷款，但在周三晚上发布的声明中，阿布已经表示他不要求切尔西给自己换钱。

一个沙特集团和英国亿万富翁吉姆-拉特克利夫爵士已经发表声明说他们不会收购切尔西，其他竞标者的身份则还没有披露。

据说至少还有其他两方感兴趣，尽管埃及亿万富翁曼苏尔已经将自己排除在竞争行列之外。

阿布拉莫维奇将把出售俱乐部的所有净收益捐给一个基金会，将用于资助乌克兰战争的所有受害者。

在已经同意注销债务的情况下，阿布拉莫维奇将只从销售中扣除法律费用，并将剩下的钱交给一个尚未成立的基金会。

然而，人们对他的声明的措辞有疑问，《卫报》表示，这笔钱也可以捐给俄罗斯受伤士兵的家属，尽管阿布目前还没有提供进一步的细节来澄清这一措辞。

在阿布拉莫维奇决定出售俱乐部后，他取消了将管理权交给切尔西基金会受托人的想法。

有人担心，如果阿布拉莫维奇受到英国、欧盟或美国政府中任何一方的制裁，他在西方的资产将被冻结，那么切尔西就不能轻易出售。

本周，切尔西的球员、员工和管理团队被这一消息所震惊，但他们正试图正常工作。

俱乐部已经给全体员工发给了一封邮件，敦促他们继续为本赛季赢得奖杯而努力。

切尔西的董事结构没有变化，这意味着格拉诺夫斯卡娅会继续领导足球业务。