阿尔达·图兰被判入狱2年8个月 缓期执行

这名32岁的球员去年卷入了一起事件，导致他被控三项罪名，但他很可能不会因此入狱。

巴塞罗那外租中场阿尔达·图兰因开枪恐惧和恐慌，以及非法持有武器并故意伤害他人，被判两年零八个月监禁，缓期执行。

2018年10月10日，被租借到伊斯坦布尔BB的土耳其球员图兰与歌手贝尔凯·沙欣卷入了一场斗殴事件。争吵过后，沙欣的鼻子骨折了。当天晚上晚些时候，图兰带着枪来到医院，他向地面开枪，引起了恐慌。

图兰被控对贝尔凯·沙欣的妻子进行性骚扰、携带无证武器、故意伤害和用枪射击。

伊斯坦布尔BB随后证实，他们已就该事件对32岁的土耳其中场处以250万里拉(合35万648英镑)的罚款，此案的最终听证会将于周三在法庭上举行。

图兰被判性骚扰罪名不成立，但因使用枪支造成恐惧、焦虑或恐慌，以及持有无照武器，被判处两年八个月零15天监禁，缓期执行。

不过，只要他在五年内避免任何进一步的法律问题，他就不会被判入狱。

周三出庭后，图兰通过他的Instagram官方账号发表了一份声明，声明中写道：“我没有犯下这种‘言语骚扰’罪，我甚至不想提起这件事。这根本不可能。这次事件的标题是，我被判性骚扰罪名不成立；而不是因为我犯了这些诽谤我的错误而受到的惩罚。”

2015年，图兰以3400万欧元(合3000万英镑/ 3700万美元)的价格从马德里竞技转会到巴塞罗那。自那以后，他代表俱乐部参加了55场比赛。

这名攻击手在诺坎普期间获得了四项主要荣誉，包括2015-16赛季的西甲冠军，但在2018-19赛季中期，他被租借到伊斯坦布尔BB，合同为期两年。

到目前为止，图兰本赛季已经参加了三场土耳其超级联赛，他还代表土耳其国家队出场100次，共打入17球。