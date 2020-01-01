阿尔贝托：被卖错的原因在我 效力利物浦未竭尽我所能

这位西班牙中场从2013年到2016年在安菲尔德效力了三年，但是仅仅为红军出场12次且无进球入账。

路易斯·阿尔贝托承认，在成为拉齐奥的核心球员之前，自己在效力利物浦期间犯下了“一小点”过错。

这位西班牙中场从2013年到2016年在安菲尔德效力了三年。不过只有在2013-14赛季，他一整个赛季都效力于莫西塞德郡豪门，并且在12场比赛中颗粒无收。

在这种情况下，他被红军视为多余的一员，因此在2816年被出售给了拉齐奥，而在此之前，他还曾经以租借的形式为马拉加和拉科鲁尼亚踢球。

其他球队

这位27岁的球员在意甲成长迅速，并且成功入选了西班牙国家队，并成为了今夏转会市场上的香饽饽。

质疑利物浦放走这名天才边锋的决定是可以原谅的，阿尔贝托在红军阵中的发挥确实不足以成为克洛普手下的重要球员。

在接受《德国足球》采访时，阿尔贝托并没有避讳自己为何被迫离开红军，他承认自己犯下了一些错误。

这位蓝军中场核心表示：“我认为有些是我的错误。”

“在工作和专注力方面，我并没有尽我所能。”

“我20岁就应该做的事情，我到了25岁才能做到。真遗憾，我平白失去了几年时间。我现在27岁了。我试着充分利用好时间，我想我还有很多时间可以继续享受足球。”

阿尔贝托补充道：“我在年纪很小的时候就离开了西班牙，离开了巴萨B队，而在利物浦，其实我适应得还不错，不过错误也一点点积累了。”

“我已经达到了一个不错的水平，在某些时候能够上场比赛，遗憾的是，当时我们没有赢得英超冠军的机会。”

阿尔贝托在2019-20赛季再次看到了加盟一家顶级豪门的机会，他在为拉齐奥出场的34场比赛中贡献了6粒进球和16次助攻。

他在这个赛季扮演了领导角色，见证了这支总部设于罗马的球队与尤文图斯争夺联赛冠军。

拉齐奥和他的现有合同将在2022年夏天到期，但随着越来越多的球队对他产生兴趣，蓝鹰与他的续约谈判也在紧锣密鼓的谈判中。