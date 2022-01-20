阿尔维斯：希望梅西回来巴萨退役 俱乐部应该处理好这件事

阿尔维斯希望梅西能够回归巴萨，他要求俱乐部去处理好这件事，并给自己的前队友一份伟大的礼物。

梅西在巴萨的20年生涯在去年夏天结束，由于俱乐部无法与他续约，最终他自由转会加盟巴黎圣日耳曼。

效力巴萨期间，梅西成为了球队的历史头号射手，但阿尔维斯相信梅西未来可能回归巴萨。

阿尔维斯自己也在离开巴萨五年半之后重回球队，他呼吁俱乐部签回梅西，这位巴西老将告诉加泰电台：“梅西是足坛历史最佳，在巴萨见不到梅西的感觉很奇怪。”

“有时候事情不会如我们梦想那样发生，我已经告诉过梅西，他去哪里都不会比在巴萨好。”

“当我离开巴萨时，梅西也对我说了同意的话。如果梅西能够在巴萨退役，这对他来说是一份很棒的礼物，俱乐部可以解决这个问题。”

梅西在2004年至2021年间效力于巴萨，他为球队出场778次，打进672球，赢得35座冠军。

2008-09赛季和2014-15赛季，他均带领球队赢得三冠王，同时创造了多项纪录，例如西班牙顶级联赛进球纪录，和西甲及欧洲的单赛季进球纪录。

梅西与巴黎的合同将持续两年半，这位34岁的阿根廷巨星此前表示自己愿意在未来回归巴萨。

他在去年10月份接受《每日体育报》采访时说道：“我一直都说我愿意帮助俱乐部，我愿意在未来某个时候成为技术秘书，我不知道自己会在巴萨还是其他俱乐部担任这个职位。”

“如果有可能的话，我愿意再次为巴萨做出贡献，因为这是我爱的俱乐部，我希望巴萨继续成长，继续作为世界上最好的俱乐部之一。”