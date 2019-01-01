不吝赞美 阿尔维斯：维尼休斯是世界上最好的年轻球员

这名皇家马德里的年轻球员在西班牙一直在进步，他被国家队的老大哥所看好。

皇家马德里球星维尼休斯被认为是世界上最优秀的年轻球员，巴西老将达尼·阿尔维斯将这一赞美授予了这位19岁的球员。

本赛季，维尼休斯和巴西小将罗德里戈一起再次引起了人们的注意，他们在对阵奥萨苏纳的比赛中帮助球队重返西甲榜首。

当被问及全球足坛最有潜力的球员时，传奇后卫阿尔维斯告诉Business Insider：“我不得不说来自皇家马德里的维尼休斯。有些球员天生就有这种天赋，他肯定是其中之一。我有机会近距离地观看了他在巴西国家队的比赛——我相信我们很快就会看到和听到更多关于他的消息。”

到目前为止，维尼休斯只在巴西国家队出场过一次，由于不合时宜的伤病，他错过了2019年的美洲杯。

他将有很多机会在未来留下自己的印记，这名年轻球员已经显示出他可以追随辉煌的脚步。他是2018年夏天克里斯蒂亚诺·罗纳尔多转会尤文图斯后，承担填补皇马空缺的重任的球员之一。

阿尔维斯承认，实现这样的期望从来都不是件容易的事，他的前东家巴塞罗那也会发现，当莱昂内尔·梅西离开或挂靴的那一天到来时，他们也会处于类似的境地。

现在回到圣保罗的阿尔维斯补充道：“我相信在足球中我们总会发现新的天才。在梅西之前的巴塞罗那，你有罗纳尔迪尼奥，在罗纳尔迪尼奥之前，你有其他优秀的球员。你总能找到一个更好的人，但我仍然相信要赶上梅西这样的球员是非常困难的。像梅西这样的球员很难出现，但我们不能忘记，随着足球的发展，球员也会进化。”