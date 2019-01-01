阿尔维斯：我曾有机会回归巴萨和尤文

这位巴西球星本可以和他的几家老东家重聚，但他详细解释了为什么决定回到自己的祖国。

达尼·阿尔维斯声称他有机会在今年夏天回到巴塞罗那和尤文图斯，但他最终选择加盟圣保罗。

阿尔维斯在六月与巴黎圣日耳曼的合同到期后，今年夏天可以自由转会。虽然很多可能性都被讨论过，但巴西国脚最终选择以三年合同的形式回到祖国。

但阿尔维斯在球员论坛发布的一段视频中表示，情况本可以有所不同，他的选择之一是重返诺坎普或安联球场。

“我有机会回到尤文图斯。”阿尔维斯在视频中说：“我也有机会回到巴萨，因为我想这样。我不会突然决定我要做什么。我想：‘这个俱乐部会给我什么？这个地方将如何使我成为一个更好的人？这个地方将如何让我成为一个更好的职业球员？’”

阿尔维斯详细描述了整个夏天他的决定过程，透露他不想在美洲杯期间考虑他的选择，在美洲杯期间，他为东道主巴西赢得了冠军。相反，他更愿意让他在场上的表现为他说话。

“当我进入国家队时，我告诉我的球队，‘我不想知道任何关于转会的事情。我是自由球员，但我什么都不想知道。’为什么？因为我需要在这里表现好。如果我在这里做得好，它将打开许多扇门。人们会看到我的品质、我的奉献和我的成就。在那之后，我的想法是：我想知道我现在的可能性是什么。有一些（合同）。但是，举个例子，除了我梦想中的球队，没有一个是我想要的。”

36岁的阿尔维斯坚持认为，他的决定的一个重要部分是哪个俱乐部会允许他在2022年世界杯上为巴西国家队的一个位置而战，因为他的许多追求者不愿意给他长期的保障。

阿尔维斯补充说：“我想要的，对我来说最重要的一点，是有足够的稳定性来争取2022年世界杯（的位置）。这是我下一个挑战的起点。大多数俱乐部都没有给我这个机会，因为他们不相信我。因为他们认为我会‘过期’。自从我开始我的职业生涯，我就说过：我是自由的。我决定什么时候开始。我决定什么时候结束。”

当阿尔维斯考虑他的选择时，他发现圣保罗是他的选择。

阿尔维斯补充说：“我开始把很多因素放在一起。我想到了他们正在经历的过渡期，圣保罗拥有的设施，作为一个俱乐部的可能性，他们的历史……所有这些都在我所拥有的可能性中建立了一个强大而独特的联系。所以我想是时候做出决定了。”