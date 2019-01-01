阿尔维斯坚信巴西实力：没有内马尔也不会变弱

据他的俱乐部和国家队队友阿尔维斯所说，美洲杯东道主巴西队没有内马尔也不会变弱。

阿尔维斯认为，在美洲杯追求成功的路上，巴西没有内马尔也不会变弱。

内马尔因脚踝受伤被排除在美洲杯大名单之外，这对东道主来说是一个打击，他们在周五3-0战胜玻利维亚的比赛中开始了他们的征程。

虽然阿尔维斯赞扬了这位巴黎圣日耳曼球星的实力，但桑巴军团队长认为，没有这位27岁的球员，巴西不会变得更弱。

“我相信，每次我们来到国家队，我们都要穿上这件球衣，我们必须证明这一点，无论内马尔是否在那里，我们都必须证明这一点，因为我们代表着一支历史悠久的球队，在全世界都备受尊敬。”他在周日的新闻发布会上说：“但是当你有一个额外的好球员，像内马尔，你会变得更强大。但没有他，你不会变弱，你只会增强你的品质，你会增加你的力量，但你不会因为没有他而变弱。我们的责任仍然是一样的——我们代表着一段历史，我们必须以极大的荣誉捍卫这段历史。”

只有卡福(142)和罗伯托·卡洛斯(125)为巴西出场的次数比阿尔维斯(110)多，而这位巴黎圣日耳曼的边后卫即将结束合同，他没有放慢脚步的打算。

阿尔维斯说他一直在关注2022年卡塔尔世界杯，但他知道他必须继续好好表现。

他说：“这(2022年世界杯)是我的目标，但我不允许自己看得太远，因为当你看得太远时，你就会忘记现在。我不能忘记现在，因为我在这里的机会不能被未来和过去分心。重要的是现在。我彻底改造自己。当你到了一定的年龄，你就会开始产生怀疑，很多人都在谈论重新选择球员，或者俱乐部必须重新选择，有更多的球员和年轻人，但无论是在俱乐部还是国家队，它都以结果来衡量自己。”

巴西周二将在萨尔瓦多迎战委内瑞拉，这是他们在A组的第二场比赛。