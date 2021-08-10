阿尔维斯喊话梅西：欢迎你随时在冠军数量上面超过我

梅西表示自己想要拿到超过阿尔维斯的冠军数量，对此阿尔维斯表示欢迎。

在得知前巴萨队友梅西想要拿到比自己更多的冠军之后，阿尔维斯表示“你随时都可以超越我”。

由于无法与巴萨续约，梅西已经离开了球队，现在他预计将加盟巴黎圣日耳曼。

阿尔维斯此前也有过类似的职业生涯道路，他在离开巴萨后加盟了尤文图斯，然后又加盟了巴黎圣日耳曼，现在这位传奇边后卫已经38岁，但表现仍然出众。

梅西在新闻发布会上告诉记者：“我希望在职业生涯的最后几年为冠军而战，我祝贺阿尔维斯赢得奥运会金牌，我也和他说我会努力在冠军数量上超过他，这就是我的心态。”

阿尔维斯在Instagram上对梅西的这番言论作出了回应，他写道：“你是有史以来最好的球员，你随时都可以超过我，这会是我给你送出的又一个助攻。”

“除了我的女朋友，你就是我最好的伙伴，感谢你给我们带来的一切，感谢你与我们分享了如此多美好的时刻，感谢你让我成为你故事的一部分。”

“能够密切关注你的成长是多么大的荣幸，感谢Sylvinho将我们联系在一起。”

“梅西大人，去你想去的任何地方继续创造历史吧。总会有一个疯狂的家伙时刻为你服务，尤其是在不太顺利的时候！”

阿尔维斯今夏率领巴西国奥夺得奥运男子足球项目的金牌，这是他职业生涯赢得的第43个冠军。现在，阿尔维斯是足坛历史上冠军最多的球员，梅西则以38座冠军位列第二。