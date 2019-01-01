阿尔维斯厌恶巴黎生活：全是该死的种族主义者

这位巴西国脚说，在法国首都的生活很“紧张”，他更喜欢巴塞罗那和塞维利亚的气氛。

达尼·阿尔维斯透露，他不喜欢住在巴黎，称当地人是“该死的种族主义者”。

这位36岁的右后卫在巴黎圣日耳曼效力了几个赛季后，在夏天离开了法国首都，现在效力于巴西圣保罗。

然而，他说他并不喜欢光之城的生活，他在那里踢了48场法甲比赛，进了两球。

“这是一个充满压力的城市。”他告诉《GQ》杂志。“我不太喜欢。如果你去巴黎一个星期，这将是你铭记一生的旅行，但如果超过这个时间，就会变得很累。这让我想到了圣保罗，但在那里，他们是该死的种族主义者。太多了。他们什么也没对我说，因为我会怼回去让他们去死，但我看到他们对我的朋友这样做了。”

在他的职业生涯中，他在客场对阵比利亚雷亚尔时明显是种族主义的受害者。一名主队球迷向他扔了一根香蕉，他的反应是剥开香蕉咬了一口。

他后来评论道：“我们在西班牙遭遇这种情况已经有一段时间了。你得带点幽默感来接受。我们不会轻易改变现状。如果你不重视它，他们就无法实现自己的目标。”

在他辉煌的职业生涯中，他也曾在巴塞罗那和塞维利亚效力过一段时间，他说他更喜欢那些拉丁城市。

“那里的人看起来像巴西人，来到街上，精力充沛。”他说：“他们很坦率，但我更喜欢这样的人，而不是相反的性格。”