阿尔特塔：1月可能无引援 前四的竞争不会放弃

枪手一直与转会窗口中的一些目标联系在一起，但是他们的主教练承认交易可能无法完成。

阿尔特塔承认“这是一种可能性”，阿森纳将不会在一月的转会窗口中迎来任何新面孔。

自从今年年初以来，枪手已经和许多欧洲球员联系在了一起。

巴黎圣日耳曼的后卫拉文·库尔扎瓦已经被确定为头号目标，但是他现在在法国的雇主仍给了他场上的位置，尽管这名27岁的球员的合同很快就要到期。

据说阿尔特塔也在转会市场上寻求中场的增援，尤文图斯球星阿德里安·拉比奥是他们密切关注了一段时间的球员。

他是另一个目前被排除在谈判之外的球员，阿森纳离达成任何协议都很遥远。

“自上周末以来，一切都没有改变。”阿特塔在周二与伦敦对手切尔西的德比战前告诉记者。

“对于任何一个球员，我们都没有什么新的消息要说，当我们有更多的信息时，我们会让你知道的。”

当被进一步追问最后期限前是否有可能无法达成任何协议时，阿尔特塔回答说：“是的，有可能。”

“如果没有任何新球员加入，我不会不高兴，因为我们不能，因为我们想要引进的球员必须是能帮助我们的球员，能在球队中发挥作用的球员，而不仅仅是为了引进球员。”

阿森纳目前在英超联赛中排名第十，他们可能无法增加新援，但阿特塔拒绝放弃前四的争夺。

他说：“每个人在背靠背的比赛中都有很多问题。本赛季联赛竞争非常激烈，这就是为什么差距不是那么大。

“还有四个月的比赛。很多事情都有可能发生，顶级球队之间也会有很多比赛，所以我认为这种情况会改变。”

周中与切尔西的比赛将给枪手一个机会来缩小与排名第四的蓝军的10分差距，阿尔特塔承认这场比赛对他的球队来说是必须拿下的。

西班牙人补充道：“如果我们有争取前四的目标，这是非常重要的。”

“主场的比赛(1-2失利)也会有很大的不同，我们已经很接近了，所以我们需要一场胜利。”