阿尔特塔：厄德高未来可能成为阿森纳队长

阿森纳主帅阿尔特塔表示厄德高可能会在未来成为球队队长，并承认这位球员给自己留下了极为深刻的印象。

在去年12月奥巴梅扬被剥夺队长袖标之后，阿森纳至今仍未任命一名正式队长。

自从奥巴梅扬不再担任队长后，球队队长暂时由拉卡泽特代理，而在上周末的比赛中，拉卡泽特下场后将队长袖标交给了蒂尔尼。

阿尔特塔在阿森纳2-1击败布伦特福德后谈到队长的话题，他表示：“厄德高有成为队长所需具备的一切条件，我已经和他的国家队主帅索尔巴肯谈过，他们对厄德高评价极高。”

“厄德高来到球队之后，每个人都爱他。他是一个如此友好且谦逊的人，他用自己的方式领导球队，这对他来说非常自然，这一天会到来的。”

厄德高曾在2021年上半场从皇马租借至阿森纳，在表现出色后，阿森纳决定将他签下。

虽然早早成名，但这位挪威中场目前仍然很年轻，只有23岁。他在16岁时就转会加盟皇马，现在他成为了阿森纳一线队的关键一员，而阿尔特塔对于俱乐部完成了这笔交易感到很高兴。

阿尔特塔补充道：“我们有一段时间在评估厄德高能为俱乐部带来什么，我们对他毫无疑问，签下他真的太棒了。”

“厄德高对于加入我们很高兴，因为他感觉自己得到了器重，他享受我们正在做的事情，他和球员以及球迷有很好的联系，他想要成为阿森纳计划的一部分，”

“自那以后，他就变得越来越好，我并不意外，他工作的方式，他踢球的方式，他所做的一切都是为了变得更好，他依然还有很大的进步空间。”

“他可能比场上的任何人都更渴望胜利，每一天都是如此，他会成为一名非常顶级的球员。”

“他在16岁时已经吸引了无数的关注，产生了许多期待。每一支球队都想得到他，然后他去了皇马，一支竞争非常激烈的俱乐部，而现在他已经在阿森纳找到了自己的位置。”