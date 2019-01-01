阿尔特塔：高层和我已讲清楚 阿森纳目标争冠

这位西班牙教练希望在接手酋长球场后能迅速发挥作用。

新上任的阿森纳主帅米克尔·阿尔特塔表示，能够接手他的老东家是一种“巨大的荣誉”，他还补充说，董事会已经“非常明确”，他将会为奖杯而战。

阿尔特塔在周五被任命为阿森纳的主教练，在此之前的一个星期，关于他将接任酋长球场主教练的猜测和报道不绝于耳。

这名前中场球员曾在2011-16赛季为阿森纳效力，现在他将接替永贝里的位置，后者在埃梅里被解雇后接管了球队。

阿尔特塔曾在曼城担任助理教练，在那里他与瓜迪奥拉共事了三年半。

西班牙教练表示，他希望为阿森纳带来奖杯，这是他第一次被任命为主教练。

“这是一个巨大的荣誉。阿森纳是世界上最大的俱乐部之一。我们需要在比赛中争夺顶级的奖杯，这一点在我与斯坦、乔什·克伦克以及俱乐部高层的讨论中已经很清楚了。”

“我们都知道要实现这一目标还有很多工作要做，但我有信心我们会做到。我很现实，我知道这不会在一夜之间发生，但是现在的阵容有很多天才球员，而且有很多年轻球员来自青训。”

阿尔特塔从2011-16赛季开始在温格手下效力，深受阿森纳球迷爱戴。在枪手生涯中，他总共出场149次，攻入16球，帮助阿森纳两次夺得足总杯和社区盾。

阿森纳目前在英超联赛中排名第十，离降级区有7分，离第四名切尔西也有7分。

枪手在过去的10场英超联赛中只赢了2场，而最近的一场失利正是上周0-3大败于当时阿尔特塔所在的曼城。

阿森纳将在周六面对阿尔特塔的另一个老东家埃弗顿。