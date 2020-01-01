阿尔特塔：阿森纳需要在队长问题上保持稳定

这位新的枪手主帅相信俱乐部的领袖需要站出来，但是他不会对球队的结构做任何改变。

阿森纳主帅米克尔·阿尔特塔认为俱乐部必须在队长的问题上保持稳定和清晰。

去年10月，在与球迷发生冲突后，格拉尼特·扎卡被剥夺了队长袖标。

前阿森纳教练乌奈·埃梅里最初建立了一个五人领导小组，成员包括奥巴梅杨和扎卡，还有赫克托·贝莱林、亚历山大·拉卡泽特和梅苏特·厄齐尔。

俱乐部内部的一次选举让扎卡在赛季开始时被选为队长，之后奥巴梅杨被要求站出来。

虽然阿尔特塔排除了进一步更换队长的可能性，但他强调俱乐部必须确保他们的领袖发挥正确的作用。

阿尔特塔说：“我们的队长和我们的球员越稳定，我想我们就必须越清楚地向球迷传达我们的目标。”

“有很多因素，有些是我们无法控制的，但目前一切都很好，不是我改变现状的时候，因为我还没有看到做出决定的实际情况。”

“我曾经效力过有四五名队长的俱乐部。与其说它是一个队长，不如说它是一个领导小组。最后，在球队选出领袖之后，会有一个人戴上袖标。”

“当有人在说话时，他们是在听还是在看屋顶，这就是挑选领袖的时刻。这就是你看到的。当你开始看到不同的群体时，他们在这个群体中有领导者，但他们并不符合这个群体的最佳共同利益，这是我想要避免的。”

“我们有一些领袖，有些是球场上的领袖，有些是球场外的领袖。有些对球员的影响是非常必要的。我们想要团结所有人。”

阿尔特塔本人作为球员时曾担任枪手的队长，并透露他以为阿尔塞纳·温格在2012年第一次将队长袖标给予他时犯了一个错误。

“我不知道。我到的时候我的袖标就在我的球衣旁边。我问阿尔塞纳：‘老大，它在这里，搞错了吧？’他说：‘不，你是队长’，我就接受了。”

“感觉难以置信。我刚来不久，他就对我很有信心。我感到非常荣幸。”