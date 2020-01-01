阿尔特塔：阿森纳新援要有认同感 遵守规则对复赛很重要

西班牙教头谈到了球队引援的关键之处，那就是引进那些想来俱乐部、认可球队文化的球员。

阿森纳主教练阿尔特塔说他只对那些不需要被说服就愿意为枪手效力的球员感兴趣。

虽然新型冠状病毒疫情可能会限制他们在转会市场上的花费，但北伦敦豪门已经与几家俱乐部的球员联系在一起。

凯尔特人前锋奥德松·爱德华是最有可能加盟阿森纳的球员之一，弗雷泽和威廉也是其中之一，他们将在2019- 2020赛季结束后成为自由球员。

其他球队

阿尔特塔表示自己不需要为任何可能的新签约做太多的说服工作。

“只要一提到阿森纳，伊恩你就知道它在全世界的意义。”阿特塔在阿迪达斯英国推特账户上接受采访时告诉枪手传奇伊恩·赖特。“每个人都想来这里，我们非常清楚自己代表着什么。”

“这并不需要进行太多说服，如果他们必须要我这样做了，在我看来，这不是一个好的起点。如果我必须说服一个球员留下来或者加入阿森纳，这会让我对他有点犹豫。”

“新援必须是那种，想着我必须要加盟阿森纳，我想为阿森纳踢球，那代表了我想要的价值观和风格。这是我从开头就想听到的情绪。”

“现在在队内的阿森纳球员也是一样。职业生涯结束的时候，你对这家俱乐部有什么样的感觉？这才是我真正感兴趣的。”

阿特塔在去年12月接手了枪手帅位，当时阿森纳在前主帅埃梅里的带领下开局不佳。阿特塔暗示在西班牙同胞的领导下，球队有些死气沉沉，他说当他接管俱乐部时，他需要改变俱乐部，让球队重新获得活力。

“当时我觉得训练场和球场的氛围不适合这家伟大的俱乐部。”阿尔特塔表示。“我很幸运能够在这里踢球，所以每个人首先都要有这样的感觉，我想让所有人都团结在一起。”

“首先，每个人都要明白我们有多幸运，然后我们再为球队确定发展的方向。”

除了上述这些，这位此前感染新型冠状病毒的阿根廷教头还不可避免地谈到了英超恢复的话题，在他看来，恢复比赛最重要的是对球员、工作人员进行非常严格的卫生安全措施教育问题。

“关于英超恢复比赛，其中还有很多需要解决的问题，我认为最重要的是向那些参加训练、比赛的球员以及那些在比赛日、训练场的工作人员进行严格的卫生安全措施教育。”

“我们必须非常严格地遵守相关卫生规定，将这些规定看作一种常识，然后再去决定什么时候开始进行下一步。我们不能太着急，我们的目标都是恢复比赛，我们需要也愿意踢比赛。这对社会以及俱乐部财政来说非常重要。”

“这是我们所肩负的责任，我们必须在有关方面允许的时候做好准备。”

目前阿森纳球员已经回到了伦敦科尔尼的训练场进行训练，不过他们必须继续遵循政府的健康指导，继续遵循安全社交距离，进行单独训练。

在封城期间，阿尔特塔一直使用APP来追踪球员们的身体情况，阿尔特塔补充道：“球员们必须提前5分钟抵达训练基地，他们需要要携带自己的衣服、水以及蛋白棒。”

“每个训练场都被分割成了很多小场，并且每个县场都只有一名球员，他们不会互相接触，甚至不会看到其他人的训练，没有体能教练，球员们拥有自己的训练计划。”

“他们会在一小时之后结束训练，这要比去公园更安全，他们会在训练基地获得更多的保护，如果有情况，我们会做出紧急响应。”

“除此之外，这是我们自己的草坪，球员们不会扭伤脚踝，也不会遭遇肌肉伤病，这是一个更好的场地环境。”