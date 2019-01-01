阿尔特塔：赢球是责任 阿森纳需要修复和球迷的关系

新教练认为俱乐部与球迷建立联系是很重要的。

阿尔特塔相信在伦敦德比中战胜切尔西将会给阿森纳扭转颓势的动力，并帮助他们重建与球迷的关系。

阿森纳在节礼日的首场比赛中被伯恩茅斯1-1逼平，这意味着他们在过去的14场比赛中只赢了1场。

切尔西将成为阿尔特塔在酋长球场的执教首秀的对手，而在周四令人失望地以0-2输给南安普顿之后，蓝军希望在周日重整旗鼓。

阿尔特塔希望枪手能够加重切尔西的痛苦，并扭转一个平淡无奇的赛季。他们目前在英超联赛中排名第11位。

“我认为在生活中，在足球和体育中，能量就是一切，如果我们能在对阵切尔西的比赛中发挥出这样的能量，那将会给我们带来鼓舞。”阿尔特塔说：“我真的很高兴球迷们（在伯恩茅斯）对待球员的方式，我也很高兴球员们在赛后去看望球迷，因为我们需要那种联系。”

“慢慢地，我们需要把它恢复到原来的样子，因为它将非常强大，我们可以利用它。（切尔西）是一支很棒的球队，所以这对我们来说是一次很好的考验。”

阿尔特塔承认，他需要让球员们接受他的理念，以赢得球迷的支持。球迷们经常对格拉尼特·扎卡等球员和整个球队的表现表示不满。

“首先，我认为我需要球员，如果我能说服球员，我们就能说服球迷，但是是的，我认为这是工作中非常重要的一部分。”

“我们为他们踢球。在一天结束的时候，他们对我们期望很多，我们必须给他们享受，我们必须让他们的生活更好，当我们赢了的时候，他们离开球场的时候会更好，因为他们会更快乐。”

“这是我们的责任，我们必须尽一切努力来实现这一目标。”

在与蓝军的比赛之后，阿森纳将在元旦主场迎战曼联。