阿尔特塔谈马丁内利红牌：我从没见过这样的判罚

在阿森纳1-0战胜狼队后，阿尔特塔表示自己从未见过像马丁内利这样的红牌。

在比赛下半场末段，马丁内利先是扬手推开了扔界外球的狼队球员，几秒后他在回防时从后面撞到了另一名狼队球员，主裁判给两个动作各出一张黄牌，马丁内利两黄变一红被罚下。

阿森纳2022年已经有4名球员染红，自从阿尔特塔上任以来，球队各项赛事已拿到15张红牌，比其他英超球队多至少7张。

阿尔特塔在赛后说道：“我从没见过这样的事，我在英格兰18年了，从没见过这样的判罚。”

“我们在10人应战的情况下让自己变得更加困难。在最后10分钟，我们遭受了很多痛苦。我从来没有见过这样的事情。”

阿森纳队长拉卡泽特则对球队在逆境下的表现很满意，他赛后说道：“这意味着很多，我们为本赛季剩下的比赛展示了很多好东西。在这种比赛中，压力总是很大。我为我的球队感到骄傲，因为我们很好地处理了少一人作战的情况。”

战胜狼队后，阿森纳反超曼联排名英超第五，而且比第四名的西汉姆少赛两轮。

不过频繁染红成为了阿森纳值得关注的一个问题，阿尔特塔承认他也不知道球队为什么总是染红。

马丁内利成为英超联赛历史上第三年轻的获得红牌的南美球员，年龄为20岁零237天，仅次于马里内利（18岁零256天）和拉斐尔（20岁零191天）。

2022年至今，阿森纳的扎卡、托马斯和加布里埃尔也被罚下过。