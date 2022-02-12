阿尔特塔谈马丁内利红牌：我从没见过这样的判罚

Dan Bernstein
Goal

这位主帅对马丁内利在同一波攻势中两度染黄被罚下的判罚感到不解

在阿森纳1-0战胜狼队后，阿尔特塔表示自己从未见过像马丁内利这样的红牌。

在比赛下半场末段，马丁内利先是扬手推开了扔界外球的狼队球员，几秒后他在回防时从后面撞到了另一名狼队球员，主裁判给两个动作各出一张黄牌，马丁内利两黄变一红被罚下。

阿森纳2022年已经有4名球员染红，自从阿尔特塔上任以来，球队各项赛事已拿到15张红牌，比其他英超球队多至少7张。

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阿尔特塔在赛后说道：“我从没见过这样的事，我在英格兰18年了，从没见过这样的判罚。”

“我们在10人应战的情况下让自己变得更加困难。在最后10分钟，我们遭受了很多痛苦。我从来没有见过这样的事情。”

阿森纳队长拉卡泽特则对球队在逆境下的表现很满意，他赛后说道：“这意味着很多，我们为本赛季剩下的比赛展示了很多好东西。在这种比赛中，压力总是很大。我为我的球队感到骄傲，因为我们很好地处理了少一人作战的情况。”

战胜狼队后，阿森纳反超曼联排名英超第五，而且比第四名的西汉姆少赛两轮。

不过频繁染红成为了阿森纳值得关注的一个问题，阿尔特塔承认他也不知道球队为什么总是染红。

马丁内利成为英超联赛历史上第三年轻的获得红牌的南美球员，年龄为20岁零237天，仅次于马里内利（18岁零256天）和拉斐尔（20岁零191天）。

2022年至今，阿森纳的扎卡、托马斯和加布里埃尔也被罚下过。