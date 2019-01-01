阿尔特塔谈冬窗：阿森纳是英格兰最大的俱乐部

这名前枪手球星概述了他的计划，在经历了埃梅里的管理任期之后，他将如何弥合球队和他们的球迷之间的代沟。

新上任的阿森纳主帅阿尔特塔相信，在经历了几个月的困难之后，他能够重新赢得“英格兰最大足球俱乐部”的球迷，他的目标是重新找回温格时期平静的日子。

前枪手球星阿尔特塔，在2016年挂靴之前曾两次获得足总杯冠军，本月早些时候被任命为埃梅里的继任者，前曼城助理教练在他执教的第一场比赛中与伯恩茅斯1:1战平。

他将在2019年最后一场与对手切尔西的比赛中面临更严峻的考验，然而，阿森纳希望能弥补他们5月份在欧罗巴联赛决赛中输给蓝军的遗憾。

阿尔特塔概述了 他的计划，如何重塑温格在北伦敦时期的辉煌日子，并补充说，让他的球队和支持者亲眼看到是非常有必要的。

“我们需要再次把球队和球迷联系起来，”他告诉天空体育。“我感觉在过去的几个赛季里，我们之间的联系被切断了，我们失去了很多力量。”

“我之前说过，他们可能是足球俱乐部最重要的部分，我们需要让他们加入进来，我们需要说服他们，我们需要能够传达我们对球队的努力。”

“希望在周日的时候，他们能看到一些事情，他们会想:‘好吧，我接受这个，我开始喜欢一些事情了！这个过程需要一些时间，但我希望我们能再次开始触动他们。”

“我认为过去两个赛季发生的事情对形势有很大的影响。如果球迷们能看到一种与阿森纳相似的身份，他们就会加入。”

“有一些是不可谈判的。我们对团队的要求，我们的承诺，我们投入的精力，我们的主导地位。”

“我们是英格兰最大的足球俱乐部，我们必须带着那种傲慢和信念去踢球。这个体育场必须再次制造恐惧。我曾经讨厌作为对手来到这里，我们需要利用这种力量。”

“当你加入这个足球俱乐部的那一刻，你就会感到在这里踢球的压力。我们的要求是赢球，赢得奖杯，每三天赢一次，比你的对手更好。”

“这些是这里的标准，不可能有任何不同。当你和人群在一起时，那是自信，是信念，你会感到被保护。”

“这家俱乐部除了优秀，别无所求。每一天都值得拥有最好的。每个跳过这扇门的人都需要认识到，这就是我们将要要求的。”