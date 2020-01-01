阿尔特塔警告球队：曼联一有空间就会惩罚你

枪手将在元旦主场迎战红魔，希望结束在所有比赛中主场四连败的纪录。

米克尔·阿尔特塔说阿森纳必须从周日被切尔西绝杀中吸取教训，因为他们正准备面对英超联赛中最危险的对手曼联。

“我们丢的第二个球是在一个过渡阶段，当我们用同样多的球员防守大面积的空间时，我们的结构和组织都很糟糕。”阿森纳的主教练说。“我们做出了一个糟糕的决定，这些事情是相似的，他们（曼联）有足够的空间来惩罚你。”

可以理解的是，阿尔特塔的球员们在空手而归的情况下非常沮丧，西班牙人承认他担心这样的失败会对已经很低的信心水平造成进一步的伤害。

“这是我现在担心的。”他说：“我希望这个结果不会对他们造成太大影响。他们都在身体上受到了打击，对比赛的结局感到失望，因为他们觉得自己不该得到这样的结果，但我们必须继续前进。”

“我们还有一场重要的比赛。他们必须做出回应，这是现在的挑战。”

后防线的伤病问题进一步加剧，在对阵切尔西的比赛中，钱伯斯的膝盖严重受伤，贝莱林、蒂尔尼和科拉希纳茨都在场边。

“每一场比赛对我们来说都是必须赢的。”阿尔特塔承认：“我们必须战胜任何对手。我们是阿森纳，这就是我们的要求。”

“当你向上或向下看积分榜时，压力的水平是不同的。现在我不会太关注积分榜，而是关注我们的表现，以及我们在球场上的表现。我对球迷们在90分钟内对球队的反应感到非常高兴和感激。”

“他们创造了一种气氛，在球迷和球队之间建立了一种联系，这种联系可能已经很久没有出现了，但现在我们必须给他们更多，我们必须让他们相信这就是我们想要的比赛方式。希望他们就在我们身后。”