阿尔特塔：福登拥有无穷潜力 上限取决于自己

这位前阿森纳中场球员和现任曼城教练表示，这位英格兰中场球员将会在比赛中大放异彩。

曼城助理教练阿尔特塔说中场球员菲尔·福登有“无限的”潜力，并支持这名英格兰年轻球员最终成为瓜迪奥拉麾下的明星。

自在曼城亮相以来，福登给人留下了深刻的印象，尽管他在阿提哈德球场还没有固定的首发位置。

这位19岁的球员上个赛季在一线队出场26次，打进7球，尽管他在这个赛季到目前为止只出场3次。

在最近的欧冠对阵萨格勒布迪纳摩的比赛中，福登打进了一球。

阿尔特塔说，他相信，随着福登慢慢成长为一名主力，福登会带来更多的东西。

“他的潜力是无限的。”阿尔特塔说：“他将设定自己的极限。最重要的是，作为一个俱乐部和团队，我们创造了一个非常健康、鼓舞人心和富有挑战性的环境。那正是他所需要的。大门是敞开的。我们有一个信任年轻球员的教练，他会得到很多机会。在这样的环境下，成长并始终朝着正确的方向前进是最重要的。我想他会很成功的。”

瓜迪奥拉将福登描述为大卫·席尔瓦的指定接班人，而主教练表示5亿欧元(4.5亿英镑/ 5.5亿美元)都不足以说服他卖掉这名年轻中场。

虽然他确实拥有席尔瓦的创造能力，但阿尔特塔说，最令他印象深刻的是福登在比赛中的精神层面。

“对我来说，他最大的特点就是对比赛的热情。”他说：“他很好学，而且他能够提高自己。当然，他有技术和体能，他有一个很好的教练和一群很好的队友来帮助他。他追求成功的心态和激情将使他成为最棒的球员之一。”