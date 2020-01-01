阿尔特塔看见欧冠希望 不为曼城被禁赛感到矛盾

曼城被排除在欧战之外为枪手提供了一个绝佳的机会。

阿森纳主帅米克尔·阿尔特塔强调他对曼城的欧洲禁赛并不感到矛盾，他希望利用他的前东家的困境，带领枪手重返欧洲冠军联赛。

上周五，欧足联以“严重”违反财务公平竞赛规则为由，禁止曼城在两个赛季内进入欧洲赛场，并对其处以3000万欧元的罚款，震惊了足球界。

瓜迪奥拉的球队非常有望进入前四，这意味着英超第五名的成绩将确保下赛季的欧洲冠军联赛资格。

其他球队

在瓜迪奥拉于2016年夏天被任命为曼城主教练后，阿尔特塔与曼城有着密切的联系。

然而，他说他不会让这些紧密的联系分散他的注意力，因为他想要在本赛季的最后阶段对欧洲冠军联赛的席位发起持续的挑战。

阿森纳是争夺第五名的众多俱乐部之一，这个位置目前被枪手的死敌托特纳姆热刺占据。

他们周日4-0战胜纽卡斯尔，使得阿尔特塔的球队在积分榜上上升到第10名，离第五名只差6分。

“我们想一场接一场比赛。十天前我对伯恩利的平局很失望，一切看起来都那么遥远。”他告诉天空体育。

“这取决于我们，从现在到赛季结束我们能保持多稳定。如果我们有机会在最后三轮保留机会，我们必须一起努力。”

当被问及曼城的禁赛令以及他如何看待利用前东家的惩罚时，他补充道：“我们对此一无所知，只能等着瞧。”

“（这）很困难，但我一点也不矛盾。我只想为曼城，为佩普（瓜迪奥拉），为球员们争取最好的。我很感激我在那里度过的时光。”

“（但是）我只是想为阿森纳尽我们所能去得到我们应得的。”