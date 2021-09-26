阿尔特塔：温格留下的基础仍在 现在经历的困难将使阿森纳更强大

阿尔特塔坚定地表示，从长远来看，枪手艰难的赛季开局将让球队变得更加强大

阿尔特塔声称温格给他留下了在阿森纳取得成功的“基础”，同时坚称他仍然可以在酋长球场“建造一些不可思议的东西”。

阿森纳在新赛季的前5场比赛中3负2胜，目前在英超积分榜上排名第13位。

在输给布伦特福德、切尔西和曼城后，阿尔特塔的压力开始增加，但对诺维奇和伯恩利的连胜稍微提升了枪手球迷的情绪，西班牙教练相信他走在正确的道路上。

自从温格在2018年宣布结束他22年的统治以来，阿森纳一直处于螺旋式下降的状态，但阿尔特塔认为他的遗产仍然完好无损。

阿尔特塔告诉天空体育：“我认为未来成功的基础已经到位，我认为这些基础之所以到位，是因为像温格这样的人，以及他为俱乐部所做的一切。他离开的时候，一切都没带走。很多东西留下来了。”

“我认为他留下的最重要的事情是他能够教育，传播价值观和尊重，以及这个俱乐部的意义。我认为他非常善于让人们相信他和俱乐部正在努力做的事情。”

“他以一种伟大的方式做到了这一点，因为他踢出了非常有吸引力的足球，他能够招募到一些顶级天才，他们在一代人的时间里一起前进，给整个足球界，当然也给阿森纳的支持者们带来了很多欢乐和乐趣。”

阿森纳接下来将迎战北伦敦死敌热刺，阿尔特塔说道：“我们正处于历史的不同时刻，每个俱乐部都要经历不同的阶段，我们经历了过去18个月的阶段，在过去两三个赛季的不稳定背景下，我们又经历了新冠疫情。”

“突然扭转局面并创造出令人难以置信的东西是一件困难的事情，但我坚信这是必须发生的。对于俱乐部来说，这是必须发生的——我们必须经历这一切，这将使我们变得更加强大。”

“我能感受到这里正在发生的一切，我能感受到球迷们的感受，感受到球员们的感受，感受到俱乐部每一个成员的感受。我认为它将非常强大。”