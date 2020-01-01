阿尔特塔：正在与皇马谈判塞巴略斯 但决定权并不在我们

米克尔·阿尔特塔相信塞巴略斯已经成为了阿森纳的关键人物，俱乐部正在努力与皇家马德里达成协议。

阿森纳正在就塞巴略斯从皇马租借一事进行谈判。

这位23岁的西班牙中场球员因为腿筋受伤而被迫伤停了一段时间，不过目前他已经在英超复赛后的8场比赛中首发了7场，在米克尔·阿尔特塔的带领下，他的状态越来越好。

枪手将在周二迎战排名第三的莱斯特城，在周末2-0战胜狼队之后，他们还保留着晋级欧冠的微弱希望。

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对于塞巴略斯来说，如果本赛季能够如愿和阿森纳一同拿到好成绩，永久转会加盟未尝不是一种可能性。

“是的，我们正在和皇马谈判。”阿尔特塔表示。

“很明显，我们并没有拥有这位球员的所有权，决定权并不在我们手中，我们需要与皇马进行沟通，看看能做些什么。”

塞巴略斯在对阵谢菲尔德联的比赛中在最后时刻打入了致胜一球，为足总杯半决赛与曼城的决战奠定了基础，阿尔特塔对塞巴略斯的热情和能力印象深刻。

“我对他的发展很满意。同时，我也喜欢他对足球的热爱，以及他在每一场训练和比赛中的激情。”他补充道。

“你必须看到为球队胜利的投入和庆祝，无论是在球场上还是在替补席，他都会全心投入，为球队的胜利而忘情庆祝。”

“我和他在一起真的很开心。我认为他正在朝着正确的方向发展，成为我们真正重要的球员。”

尽管在英超回归后，阿森纳分别输给了曼城和布莱顿，并与莱斯特城战成了平局，但也取得了一次四连胜，这一点让阿尔特塔感到很满意。

“我认为球员们已经尽了最大努力，他们在每一场比赛中都付出了努力。这很艰难。”

“即使是在布莱顿，在那里我更挑剔一些，我从来没有批评他们在球场上的努力和决心，我们要关注的是在比赛的某些时刻，我们是如何给对手进球机会的。”

“我很高兴看到球队的表现，他们是多么活跃，多么有活力，多么渴望竞争，把一切都投入到比赛中。”

然而，在这方面，马泰奥·贡多齐仍然是个例外。

自从2-1输给布莱顿之后，这位中场球员就没有登过场，阿尔特塔要求贡多齐和同样被抛弃的组织核心厄齐尔“100%致力于阿森纳的文化”。

当被问及是否要对21岁的贡多齐发出最后通牒，要求他改变时，阿尔特塔回答:“我不知道。但现实是，我们还没有看到这一点，所以我们还得在原地等待。”