阿尔特塔：有路易斯在身边 萨利巴和加布里埃尔很幸运

枪手主帅相信这位经验丰富的巴西国脚会是自己麾下两位年轻中卫的赞美榜样。

根据米克尔·阿尔特塔的说法，威廉·萨利巴和加布里埃尔·马尔加海斯都很幸运，在大卫·路易斯身边，他们已经适应了在阿森纳的生活。

这两名年轻的中后卫在今年夏天都来到了北伦敦，萨利巴结束了自己在圣艾蒂安的租借生涯，而加布里埃尔则是以2500万英镑的费用而里尔转会而来。

后者的加盟已经产生了立竿见影的效果，他在3-0战胜富勒姆的阿森纳处子秀上就取得了进球，而在周六晚2-1击败西汉姆联的比赛中，坐镇中路的他再次贡献了关键性的表现。

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与此同时，萨利巴还没有上演自己的英超首秀，不过在周三晚上对阵莱斯特城的卡拉宝杯的比赛中，他可能会出现在进行了大量轮换的枪手阵容中。

加布里埃尔和萨利巴都被阿森纳视为极具潜力的年轻球员，这两人的年龄分别只有22岁和19岁，阿尔特塔知道他们还有许多东西需要学习。

这就是为什么阿尔特塔相信有一个像大卫·路易斯这样的33岁球员在他们身边，将极大地有助于这两人的发展，要知道这位巴西中卫已经为国家队出场了57岁，更是赢得过葡超、法甲、英超、欧联杯以及欧冠冠军。

阿尔特塔表示:“大卫·路易斯真的是萨利巴和加布里埃尔的好榜样，无论是作为个人，还是作为一位球员来说，都是如此。他在比赛中所取得的一切成就是大卫·路易斯的真实写照，我认为这两位年轻人真的很幸运，能够有他在身边。”

由于没有入选阿森纳本赛季头两场联赛的大名单，萨利巴有望在周三晚上阿森纳做客对阵莱斯特城的卡拉宝杯比赛中上场。

中后卫的缺席此前曾让人觉得这会有利于萨利巴得到充足的出场机会，穆斯塔菲、钱伯斯以及巴勃罗·马里目前都处于伤病恢复期，不过阿尔特塔持有不同意见，他认为这位上赛季受伤病影响只代表圣艾蒂安出场15次的年轻中卫而言，他需要时间来适应英超和阿森纳。

“我认为威廉·萨利巴现在表现得很不错。”阿森纳主帅表示。

“他正在适应这个国家，适应我们的俱乐部。我们必须记住，他去年经历了一个非常具有挑战性的赛季，他的伤病非常严重，但他是一位在阿森纳未来计划中非常重要的球员，有时候达成某件事请需要一些时间，我们必须尊重这一客观事实。”

阿尔特塔准备在周三晚上的比赛中做出调整，在前两场英超比赛中首发出场的球员将得到轮休的机会。

尼古拉斯·佩佩、赖斯·尼尔森、恩凯迪亚、威洛克以及埃尔内尼都将首发登场，而最新花费100万英镑从第戎签下的替补门将鲁纳尔松，也有可能上演自己的阿森纳首秀。

尽管将轮换大部分主力，阿尔特塔依旧坚称阿森纳会认真对待这个赛季的卡拉宝杯。

“我们会认真对待这一赛事，这是肯定的。”西班牙人表示。

“很显然，以我们目前的赛程和比赛的数量来看，这场比赛将会是非常困难的，但我们必须一点点努力前进，派出最强阵容去争取胜利，去看看我们能达到什么样的位置。”

“在过去的几个赛季里，我认为俱乐部之间的竞争变得更加重要了，而英超冠军只有一家俱乐部。这让很多其他俱乐部感到沮丧，现在每家俱乐部都想要拿到赛事冠军。”