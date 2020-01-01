阿尔特塔：有球迷的支持 阿森纳踢得好多了

这名枪手主帅为球队的表现和奉献精神而欢呼，他们在他的执教的第四场比赛中获胜。

米克尔·阿尔特塔希望他的阿森纳2-0击败曼联的表现能够给酋长球场的球迷带来一些值得骄傲的东西。

这场胜利是西班牙人执教以来的第一场胜利，在他执教的前三场比赛中，他经历了两场平局和一场失利。这个结果也让枪手避免了他们历史上第一次主场五连败。

阿尔特塔说，他很高兴打获得了第一场胜利，但也把功劳归于球迷和球员。

“感觉很棒，难以置信；我为球员们以及他们的表现感到高兴和自豪。从一开始我就能感觉到一种不同的氛围。非常感谢球迷，因为我们真的需要他们。

“当球迷站在我们身后时，我们的表现会更好。希望我们今天能给他们一些值得骄傲的东西。”

由于佩佩和索克拉蒂斯的进球，阿森纳在半场结束时以2-0领先，但他们在下半场陷入僵局，38岁的阿尔特塔说这是不可避免的。

“上半场比下半场好多了。”他继续说：“我们计划做的每件事都很成功。我们有足够的机会让比赛早点结束。”

“在身体上，下半场我们的水平有所下降，但是我们的决心和渴望非常强烈。我尽可能的帮助球员，让他们适应球队的结构。但他们必须兑现承诺，我很高兴他们现在正在这么做。”

“我们的表现越来越好，所以我非常渴望胜利，我们做到了。”

尽管赢得了这场比赛，阿森纳仍然只排在积分榜的第十位。