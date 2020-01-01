阿尔特塔：无冠无碍奥巴梅杨伟大 凯恩就是例子

这名枪手射手在对阵埃弗顿的比赛中梅开二度，本赛季他的英超进球达到17个。

米克尔·阿尔特塔说，奥巴梅杨不需要赢得奖杯就可以被认为是世界级的，并指出哈里·凯恩就是证明。

周一晚上，加里·内维尔在天空体育的节目中表扬了这位高产的前锋，声称他在英格兰取得的成就并没有得到应得的赞誉。

“他没有被认为是世界级的。”内维尔说：“我们没有提到他是英超的出色球员，我认为我们必须提到他。”

其他球队

其中一个原因是，自从来到阿森纳后，奥巴梅杨还没有拿过一座奖杯，但阿尔特塔不同意这种说法。

“是的，但是哈里·凯恩一个赛季能进30个球，而且从来没有赢得过英超冠军。”阿森纳的主教练在周四晚上与奥林匹亚科斯的欧联杯比赛之前指出。

“有很多球员表现出色的好例子，但不幸的是，这个国家有很多顶级球队，只有一队能赢得联赛。所以你不可能拥有生活中的一切。”

不过，阿尔特塔接受的一点是，奖杯确实让球员更容易获得他们应得的认可。

他说：“很明显，顶级球员都是在不断获胜的俱乐部踢球，这对他们的影响更大。但我们都知道奥巴有多棒。”

“他所做的是值得注意的，他这么多年来一直坚持做这件事，这是非常非常困难的。至少在俱乐部，我想我们都很欣赏他的价值和他给我们带来的一切。”

“我认为如果他是上赛季联赛的最佳射手并赢得联赛冠军，那么他肯定会被选为最佳球员。你需要两样都做到。”

“你需要个人表现，也需要团队的集体支持。在这方面，我们必须向前迈出一步，努力说服这些顶级球员希望留在我们的俱乐部，取得成功，过得开心。”