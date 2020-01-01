阿尔特塔教练工作评分 卡奴：目前为止一切都好

尽管到目前为止尼日利亚传奇人物对西班牙人的评价很高，但他还是认为枪手必须提高自己来结束这个赛季。

曾在2011年至2016年为枪手效力的阿尔特塔在这个混乱的赛季中途在酋长球场替代了埃梅里。

在主场1-2输给切尔西后，阿尔特塔带领北伦敦人在各项赛事中取得了7场不败，3胜4平。

其他球队

虽然阿森纳目前在英超联赛中排名第11位，在25场联赛中得到31分，但前尼日利亚国脚卡努给了这位战术大师一个及格分数，同时希望球队能够继续进步。

“到目前为止一切顺利，我不认为他做得不好。每个人都喜欢他，他试图组织球队，并把自己的体系带入到球队之中。”

“当一个新教练来的时候总是很困难，因为你想让他们(球员)跟随你做任何你想做的事情。”

“有时候有些球员可能不明白你在做什么，如果你足够幸运，每个人都会朝着同一个方向前进。”

“如果你看看他们到目前为止的比赛，有很多平局，我认为正是这些平局让球队趋于稳定，当他把事情都弄顺了，好的结果自然会来。”

“知道英超联赛的人都知道每个球队都想赢球。”

“知道阿森纳现在的位置，以及他们从哪里开始，一场平局总比输掉比赛好，然而，球队必须做得更好。”

阿森纳将在周日迎战纽卡斯尔，战胜布鲁斯的球队将会取代伯恩利排在第十位。

与喜鹊的比赛结束后，他们将前往卡莱斯卡基斯球场，参加周四对阵奥林匹亚科斯的欧联杯的比赛。