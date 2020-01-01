阿尔特塔支持扎卡：不能因为一次错误就抛弃他

枪手主帅说瑞士国脚在对阵伯恩利的比赛中被红牌罚下的事件已经在内部处理。

米克尔·阿尔特塔表示，他不会仅仅因为格拉尼特·扎卡在对伯恩利的比赛中犯了一个错误就“抛弃一切”。

在周三晚上0-1失利的比赛中，扎卡在一次混乱中抓住了阿什利·韦斯特伍德的喉咙。

阿尔特塔在比赛结束后立即表示这一事件是“不可接受的”，有人建议在转会窗口打开时允许扎卡离开，要么在一月份，要么在夏天。

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但是阿尔特塔在被问及28岁的瑞士国脚在经历了他在北伦敦的一系列不稳定的时刻后，是否还会在阿森纳有未来时表示支持。

“他有（支持），他不是唯一的一个，有很多球员有过不稳定的时刻。”枪手主帅说：“关于格拉尼特，我要说的是他的职业精神，他对俱乐部和球队的承诺是最重要的。”

“他知道，我们都知道，他也有失去理智的时候。我知道为什么，但我不能因为他犯了一个错误就把他所做的一切都抛之脑后。”

“我们都会犯错，当我看到球员们配得上支持时，我也会在这里保护他们。当然，格兰尼特是其中之一，因为他每次训练的方式，他一直想用正确的方式做事情，他是一个专业的人。”

扎卡是阿森纳最近状态不佳期间第二个被罚下的球员。

在0-0战平利兹联的比赛中，尼古拉斯·佩佩也被红牌罚下，他在无球状态下用头撞了阿利奥斯基。

佩佩后来为自己的行为公开道歉，而扎卡还没有这么做。

阿尔特塔不愿透露这位中场球员是否向队友道歉，但他表示已经在幕后处理了这件事。

“无论内部发生了什么，我很抱歉，但我们不能讨论。”他说：“内部问题已经解决，这是我能说的。”