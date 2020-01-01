阿尔特塔支持扎卡：不能因为一次错误就抛弃他
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米克尔·阿尔特塔表示，他不会仅仅因为格拉尼特·扎卡在对伯恩利的比赛中犯了一个错误就“抛弃一切”。
在周三晚上0-1失利的比赛中，扎卡在一次混乱中抓住了阿什利·韦斯特伍德的喉咙。
阿尔特塔在比赛结束后立即表示这一事件是“不可接受的”，有人建议在转会窗口打开时允许扎卡离开，要么在一月份，要么在夏天。
但是阿尔特塔在被问及28岁的瑞士国脚在经历了他在北伦敦的一系列不稳定的时刻后，是否还会在阿森纳有未来时表示支持。
“他有（支持），他不是唯一的一个，有很多球员有过不稳定的时刻。”枪手主帅说：“关于格拉尼特，我要说的是他的职业精神，他对俱乐部和球队的承诺是最重要的。”
“他知道，我们都知道，他也有失去理智的时候。我知道为什么，但我不能因为他犯了一个错误就把他所做的一切都抛之脑后。”
“我们都会犯错，当我看到球员们配得上支持时，我也会在这里保护他们。当然，格兰尼特是其中之一，因为他每次训练的方式，他一直想用正确的方式做事情，他是一个专业的人。”
扎卡是阿森纳最近状态不佳期间第二个被罚下的球员。
在0-0战平利兹联的比赛中，尼古拉斯·佩佩也被红牌罚下，他在无球状态下用头撞了阿利奥斯基。
佩佩后来为自己的行为公开道歉，而扎卡还没有这么做。
阿尔特塔不愿透露这位中场球员是否向队友道歉，但他表示已经在幕后处理了这件事。
“无论内部发生了什么，我很抱歉，但我们不能讨论。”他说：“内部问题已经解决，这是我能说的。”