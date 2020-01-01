阿尔特塔承认上任前曾质疑“最重要的”奥巴梅杨

这位前锋在与埃弗顿的比赛中打进两球，他的工作效率得到了主教练的特别表扬。

在枪手3-2战胜埃弗顿之后，阿森纳主帅米克尔·阿尔特塔特别表扬了奥巴梅杨在防守上的贡献，同时他也承认在接手阿森纳之前他对这名加蓬国脚有过怀疑。

奥巴梅杨在对阵埃弗顿的比赛中梅开二度，使他本赛季的进球数达到17个，现在他与杰米·瓦尔迪并列英超射手榜榜首。

阿森纳主教练阿尔特塔认为，奥巴梅杨的进球和防守贡献意味着阿森纳必须尽其所能留住他。

其他球队

“奥巴梅杨做了大量的工作。”阿特塔告诉天空体育：“在我接手之前，我对他有疑问，但他表现出了他的承诺。我想让他表现出他是否真的想这么做，而且是身体上的。”

“奥巴梅杨是我们最重要的球员，毫无疑问他对球队的影响很大。我们必须说服他留下来。”

阿尔特塔承认他的球队在这场比赛“击垮了”，但对他们的韧性充满钦佩。

“最好的事情是我们从欧洲回来后表现出的精神——7天3场比赛。”他补充道：“在我们落后之后再追回来。他们在被彻底击垮后表现出的韧性。”

他还赞扬了守门员贝恩德·莱诺在门前的作用。

“科拉希纳茨的肩膀有问题。每个人都在抽筋。我们只能换两名球员。我们必须防守得非常、非常深。莱诺真的很棒，在正确的时刻拯救了我们。”