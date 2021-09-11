阿尔特塔：托马斯需要成为阿森纳中场的老大

这名加纳国脚由于脚踝受伤，本赛季还没有出场，但他有望在周六对阵诺维奇的比赛中首发

阿尔特塔向托马斯发起了挑战，让他成为阿森纳中场的“老大”。

这名加纳国脚由于脚踝受伤，本赛季还没有出场，但他有望在周六对阵诺维奇的比赛中首发。

自从阿森纳去年夏天以4500万英镑的价格从马德里竞技签下这位28岁的球员以来，他一直因为伤病问题而挣扎，阿森纳主教练阿尔特塔说，现在托马斯必须证明为什么枪手会斥巨资从西班牙引进他。

谈到托马斯即将回归的消息，阿尔特塔说道：“过去的一年里，我们一直很想念他，因为他几乎错过了六个月的比赛，这对他来说很重要，因为他在转会窗口来的很晚。”

“他是一个必须成为领导者之一的球员，他必须是中场的老大，他是一名很有经验的球员，必须为年轻球员承担起责任并领导球队，这方面我们很缺乏。”

“他有赢家心态，因为他已经赢了很多，球队中有这样的球员是非常重要的。”

“所以他将在球队中扮演着重要的角色。”

尽管本赛季到目前为止还没有踢过任何比赛，但托马斯有望在周六对阵诺维奇的比赛中直接进入首发阵容。

扎卡和埃尔内尼将因为停赛缺席本场比赛，而新援洛孔加在国际比赛日期间受伤，目前还不能确定能否复出。

因此，如果洛孔加不能及时恢复，托马斯将本赛季第一次上场，他可能会和奈尔斯搭档。