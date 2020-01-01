阿尔特塔：感觉已完全恢复 恐惧随病毒而来

这位教练在本月早些时候被诊断出患有这种疾病，但经过一段时间的隔离后，他感觉自己状态良好。

阿森纳主教练阿尔特塔说他已经完全从冠状病毒中恢复过来，他详细说明了这种疾病对他的影响。

枪手主帅被证实在3月13日感染了covid-19，随后球队被隔离。阿尔特塔透露了他感染冠状病毒的经历，并表示他很担心自己的家人。

“我（现在）感觉完全恢复了。”他在俱乐部网站上说：“当我们接到来自俱乐部的电话，告诉我们可能因为奥林匹亚科斯的老板而接触到病毒时，我确实开始有了一些症状，那一刻……我不知道，我感觉我体内有某种东西，我有那种感觉。”

其他球队

“我们第二天有一场对曼城的比赛，所以我做了一个决定，马上打电话给医生，让他开车来我家。”

“我与劳尔（桑列伊）、埃杜、Vinai（文卡特沙姆）、胡斯（法赫米）进行了交谈，我们一起安排了一次会议，我说：‘听着，我们有几名球员暴露了。这是一个巨大的风险，我也是第一个感觉到症状的人，非常明显的症状。如果是这样的话，所有和我有日常联系的球员和与俱乐部有关的人都会暴露。所以我们不能做出这样的决定，我们必须与英超联赛和曼城谈判，我们必须尽快做出决定。”

“然后你意识到：‘哇，每个人都可能暴露在这里，这是非常严重的’，你开始考虑你一直在联系的人，以及其他可能与我们有关系的人。这时就会产生一些恐惧。”

“就症状而言，这对我来说是一种正常的病毒。我有三四天有点不舒服，有点发烧，干咳，胸部有些不舒服。就是这样。”

“问题是我家里还有人，还有三个孩子，我很担心。我的妻子和我的保姆都经历过。感谢上帝，孩子们从来没有得到它。我们现在都完全好了。”