阿尔特塔惋惜阿森纳失去“最重要球员”奥巴梅杨

加蓬国脚必须停赛三场，枪手主帅希望其他人能站出来。

米克尔·阿尔特塔呼吁他的阿森纳球员们站出来，因为队长兼头号射手奥巴梅杨将被禁赛三场。

加蓬国脚因为在周六1-1战平水晶宫的比赛中对水晶宫中场球员迈尔的鲁莽铲球而被罚下。裁判最初给了奥巴梅杨一张黄牌，但在VAR的干预下，奥巴梅杨看到了红牌。

本赛季到目前为止，只有莱斯特城的杰米·瓦尔迪（17球）比奥巴梅杨在英超的14个进球更多，阿尔特塔承认他很难被取代，但他的球队有能力做到这一点。

“失去最重要的球员从来都不是一件好事。”阿尔特塔说：“我们有其他球员可以踢这个位置。我们将努力找到一种方式，并尽可能具有竞争力。”

“现在他们必须向前迈进一步，因为他已经不能为球队进球了。总得有人去做，我也想看看他们的反应。”

一个不太可能进入首发阵容的球员是埃迪·恩凯提亚。这名年轻球员在一月早些时候从利兹联被召回，但是阿尔特塔说他的长期发展比用他来解决短期问题更重要。

“我认为我们必须和埃迪长期合作。”他这样评价这位英格兰20岁以下国家队队员：“我们必须尊重他的进步，他的发展，我们不需要仅仅根据两三场比赛就做出决定。”

奥巴梅杨已经为这次铲球道歉，说他并不想伤害迈尔，但是仍然会遭遇三场停赛，其中最重要的是与伦敦对手切尔西的比赛。

他将错过的其他比赛包括联赛主场对阵谢菲尔德联的比赛，以及前往伯恩茅斯的足总杯之旅。