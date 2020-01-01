阿尔特塔怒斥引进斯通斯传言：毫无真相可言

枪手主教练在担任瓜迪奥拉助理教练期间曾与这名25岁的球员共事，但他坚称新俱乐部对这一转会不感兴趣。

米克尔·阿尔特塔承认他很欣赏约翰·斯通斯，但坚称阿森纳对这位英格兰中后卫不感兴趣。

本周斯通斯被与枪手联系在一起，有报道称他已经厌倦了在曼城缺少比赛时间的生涯。

随着2020年欧洲杯的临近，有迹象表明租借到酋长球场对这位25岁的球员来说会是一个很好的解决方案，因为这将给他在今年夏天的比赛前提供他所需要的比赛时间。

但是在周六阿森纳对阵谢菲尔德联队的比赛之前，阿特塔已经关闭了与这位后卫合作的可能性。

“一丝真相也没有。”阿森纳的主教练在被问到可能的斯通斯的转会时说。

“约翰是一个我非常喜欢的球员。在我还在曼城工作的时候，在我们签下他之前，我们一直在关注他。”

“我和他一起工作了很多年，我很了解他，当我看到中后卫的时候，他有很多我喜欢的特点，但是我们对他不感兴趣。”

阿森纳目前在后防线上缺少选择，蒂尔尼(肩膀脱臼)和钱伯斯(膝盖脱臼)都在长期伤病名单上。

与此同时，贝莱林继续因为腿筋问题而缺席比赛，而希德·科拉辛纳茨现在又出现了大腿问题，这似乎意味着他将缺席周六对阵谢菲尔德联队的比赛。

考虑到他在防守上所面临的问题，阿尔特塔先前说过他想在这个月加强他的阵容，但是枪手主教练承认这可能是困难的。

“它必须是合适的球员，在合适的环境下，我们可以在经济的角度上竞争和吸引仁爱。”西班牙人说。

“所有这些因素需要放在一起，在这个市场上并不容易。”

阿特塔补充道：“我们的后防有很多问题，卡拉姆的伤势也很严重，这显然改变了我们的计划。”

“这是我们的现状。这种情况在12月到1月之间会发生。我们必须接受它。”