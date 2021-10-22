阿尔特塔：很多年轻教练因为球迷的辱骂不敢入行

枪手主帅是在史蒂夫-布鲁斯被纽卡解雇后发表上述言论的，因为布鲁斯在纽卡任职期间受到了大量的网络攻击

阿尔特塔警告说，教练们可能会因为担心受到辱骂而放弃自己的职业生涯。

在过去的18个月里，这位阿森纳的主教练也受到了不少批评，他对布鲁斯在纽卡执教期间受到的一些刻薄的批评表示了失望。

周三被纽卡斯尔解雇后，布鲁斯在一份声明中表示，由于球迷对他和他的家人的辱骂，这可能是他最后一次从事足球行业。阿尔特塔认为，这个问题可能会导致越来越多的教练——无论年轻还是年老——选择不进入足球行业。

当被问及布鲁斯所经历的情况是否会让年轻教练望而却步时，阿尔特塔说：“是的，很多人都这么想。”

“我有很多正在学习教练课程的朋友，他们在怀疑自己是否想要坐上这个烫手的位子，或者做助理或其他职业是否更好。”

“还有那些已经当过主帅的人，经验丰富的主帅们正在考虑不再干这行。”

“对我来说，这不是障碍，因为你会害怕自己将遭受的对待。我认为这份工作的乐趣也很大，这些辱骂不应该阻止你。”

“但重要的是，我们要注意一点环境，不然的话，我不认为情况会变好。”

“我认为，如果我们不采取任何措施，情况会变得更糟。”

阿森纳主帅表示，他已经敦促所有向他提出辱骂问题的人，试着把注意力集中在他们当初为什么想从事教练职业上。

阿尔特塔说道：“你不能失去专注、激情和爱。不要忘记你一开始决定做这一行的原因。”

“如今，如果你受到生活中每一种观点的影响，你很容易就能读到关于自己的东西，那么无论你做什么，你都不会开心。”

“你必须能够应对这种情况。但显然，我们可以帮助解决这个问题。”

这位枪手主帅说，在执教阿森纳近两年之后，他现在发现要对一些来自他身边的严厉批评置之不理更容易一些了。

阿尔特塔说道：“我认为你要适应，你要学习，你要努力从正确的角度看待事情，你要么同意，要么不同意。”

“批评和意见能让你变得更好，当这些意见来自正确的地方时，你必须去倾听，你也需要有合适的人来帮助你。”

“关键是你把注意力放在哪里，如果你把注意力放在这上面，你会变成一个不快乐的人。”