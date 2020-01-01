阿尔特塔带来的剧变 旧将：他让枪手找回自信与尊重

在内尔森看来，阿森纳在温格离开前就已经开始走下坡路，西班牙教头目前执教得很好。

前阿森纳后卫萨米·内尔森认为阿尔特塔让阿森纳看起来“想要再次踢出好的足球”，因为西班牙人正努力在这个埃梅里执教下发生“剧变”而迷失方向的俱乐部灌输自尊。

在加盟布莱顿之前，内尔森曾为枪手出场过255次，但在温格成为阿森纳主帅之后，他就不得不眼睁睁地看着自己在老东家逐渐失宠。

不过现在，他相信阿尔特塔凭借在世界最佳教练瓜迪奥手下所积累的工作经验，以及他作为俱乐部前球员的特殊关系，他能够让北伦敦豪门再次朝着正确方向前进。

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“因为阿特塔曾为阿森纳效力，所以他了解阿森纳的文化，也理解球迷。”内尔森在布莱顿的官方网站上表示。

“他知道自己想要什么，虽然温格离开时俱乐部并没有让他成为主教练，但我认为他在瓜迪奥拉手下的18个月里获得了很多宝贵的经验。”

“他现在已经能独当一面了，当然他也在努力按照自己想要的方式来打造球队。目前为止，才过了几个月，这是一个缓慢的过程，这并不容易。你得慢慢来，尤其是在转会窗开启的时候，他会签下一些想要的球员并送走一些不在计划中的冗杂。”

“考虑到埃梅里执教时期的动荡，阿尔特塔表现得很棒。之前输给奥林匹亚科斯是一大挫折，但是我们看起来好像想要再次踢出好的足球。”

“他正在试图恢复人们对阿森纳的信心，但同时也要恢复阿森纳与球迷之间的关系。球迷们希望看到球员一直都在努力，如果他们看到了，即使你输掉了比赛，他们也会继续支持你。阿尔特塔正努力向俱乐部、工作人员、球迷以及每个人灌输这种尊重——以及对自己的尊重。”

虽然内尔森相信阿特塔能让阿森纳重回正轨，但他也认为他的另一支前东家布莱顿，不会对周六与枪手的比赛中没有一战之力。

“你永远不知道谁会赢得比赛，沃特福德与利物浦的比赛结果已经说明了一切皆有可能。布莱顿在圣诞节前对阵阿森纳的那场比赛中取得了不错的成绩，没有什么是不可能的。这可能取决于当天谁的状态更胜一筹。”