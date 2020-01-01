阿尔特塔希望阿森纳赢球上瘾：要赢到停不下来

这名前枪手曾以球员身份两次赢得足总杯，他希望今年能把奖杯带回酋长球场。

米克尔·阿尔特塔说，他相信阿森纳本赛季赢得足总杯将会在俱乐部重新开启一种必胜的心态，他说他希望他的球员们成为必胜的“瘾君子”。

西班牙人以球员身份赢得了2014年的足总杯，结束了俱乐部九年未得奖杯的历史。

这一成功之后，枪手在第二年和2017年再次赢得了奖杯，而俱乐部在2015-16赛季也以第二名的成绩结束了赛季，这是他们14年来最高的联赛成绩。

随着酋长球场的形势再次暗淡，阿尔特塔希望本赛季足总杯的胜利能够为阿森纳开启一个新的成功时期。

他说：“当我来到这里的时候，我们显然是在努力争取英超联赛的冠军，但我们并没有真正的竞争水平，也没有保持每年的水平。”

“所以奖杯变得非常重要，很明显，这家俱乐部有着悠久的历史。但我们有很多年没有赢得任何绝对的胜利。”

“对我们来说，举起我们的第一个足总杯对俱乐部来说就像一个巨大的安慰，他们试图让这个俱乐部再次努力赢得一些奖杯，让每个人都看到。”

“这让我们的球队产生了一种良好的信念和团结，帮助这群球员取得了他们后来赢得其他奖杯时取得的成就。”

“我认为胜利带来了团结，当你们一起拥有美好的经历并赢得奖杯时，那些经历就会留在那个团队里。”

“你更喜欢和你一起工作的人，你更相信他们，你们分享一些美妙的时刻，还有那种赢、赢、赢的习惯……赢了之后，你就不想停下来。”

“你会上瘾的，这就是我们在这个足球俱乐部要努力实现的。”

阿森纳将在周一晚上主场迎战利兹联，开始他们2019-20的足总杯之旅，之后他们将在下周末作客塞尔赫斯特公园对阵水晶宫。