阿尔特塔将如何计划让阿森纳再次成迷于奖杯

这位西班牙人作为一名球员和枪手一起赢得了足总杯，现在他想作为俱乐部的主教练再次赢得足总杯。

足总杯对阿尔特塔来说有着特殊的回忆。

当他在2011年夏季转会窗口被温格从埃弗顿带到阿森纳的时候，枪手已经6年没有赢得过一座奖杯了。

但在那不到三年之后，那场冠军荒在温布利戏剧性地结束了，阿森纳2球落后，但最终3-2逆转击败赫尔城，举起了足总杯冠军奖杯，追平了11次夺冠的纪录。

拉姆塞在加时赛的制胜球让他成为了英雄，而阿尔特塔在那个激动人心的下午成为了队长，这家伦敦最成功的俱乐部结束了他们对奖杯的漫长等待。

他比大多数人都更清楚这一点,胜利是很重要的,以及如何帮助俱乐部于2015年4比0击败阿斯顿维拉卫冕,而拉姆塞在2017年再次成为英雄，帮助球队2比1击败切尔西夺冠。

这位西班牙人说：“当我来到这里的时候，我们正努力为英超而战。在那个时候，我们还没有足够的水平来保持每年比赛的稳定，所以杯赛变得非常重要。”他将在周一晚上在酋长球场对阵利兹联的比赛中首次作为阿森纳主教练出战足总杯比赛。

“很明显，这支俱乐部在这方面有着悠久的历史，多年来我们没有赢得任何胜利。对我们来说举起第一个足总杯对这个足球俱乐部来说是一个巨大的解脱。”

“这让我们的球队产生了很不错的信念和团结，帮助这群球员取得了他们后来赢得其他奖杯时所取得的成就。”

那场对切尔西的胜利仍然是阿森纳最近一个主要的奖杯，自那以后枪手输掉了两场决赛——2018年的联赛杯和2019年的欧罗巴联赛。

自从枪手举起他们的第13个足总杯冠军以来，这里发生了巨大的变化。只有霍尔丁、扎卡、贝莱林和厄齐尔参加了不到三年前那场在温布利的比赛。

赢球的心态和乐观的感觉已经被消极和沮丧的气氛所取代。

阿森纳现在的处境和2014年战胜赫尔城之前差不多，他们是一个急需帮助的俱乐部。

他们离英超冠军的挑战还有很长一段路要走，上赛季他们落后冠军曼城28分，而现在他们已经落后领头羊利物浦31分。

不过，阿尔特塔的到来至少给俱乐部带来了一些乐观情绪。这带来了一种真诚的信念，一旦他得到了自己的球员，他就可以开始奠定基础，这将使枪手再次开始与豪门竞争。

但是他也意识到，在如此艰难的时期之后，让俱乐部所有人重新团结起来的唯一真正的方法就是取得成功，这就是为什么这个赛季足总杯会被认真对待的原因。

阿尔特塔说：“胜利带来了团结，当你们一起拥有美好的经历并赢得奖杯时，这些经历就会留在团队中。你更喜欢和你一起工作的人，你相信他们，你们分享一些美妙的时刻，这些都会永留存。”

“那种赢、赢、赢的习惯。当你赢了，你就不想停下来，你会上瘾的。，我们必须努力在这个足球俱乐部实现这一点。”

自从阿尔特塔在圣诞节前被任命以来，阿森纳的氛围变化是显而易见的。

在埃梅里任期的最后几周，那些看起来即将离开俱乐部的球员则被重新回到俱乐部。

扎卡已经被说服至少要呆到夏天，托雷拉回到了他刚从桑普多利亚来的时候的状态，而厄齐尔在很长一段时间里都踢得很好。

但不仅仅是球员们，球迷们也充满了活力。

从他回到北伦敦的那一刻起，阿尔特塔就呼吁所有与俱乐部有关的人再次团结起来，在战胜曼联的比赛中营造的紧张气氛表明球迷们坚定地支持着他们的前队长。

阿特塔被球迷欢迎他回来的方式所感动，他知道没有他们的支持，他将永远无法实现他在北伦敦为自己设定的目标。

他说：“我们的球迷基础太强大了，我们的历史，这些人对这个足球俱乐部，对他们所见过的伟大球员和球队是多么的忠诚，这种联系是如此强大。没有它，我想那是不可能的。”

“他们期待这个足球俱乐部再次取得成功，他们已经习惯了，这是有历史的。”

那些球迷知道英超联赛的胜利还有很长的路要走，但是在足总杯阿森纳肯定有机会。

2014年，阿特塔亲眼目睹了一场胜利可以为一家俱乐部带来什么，现在他希望以教练的身份复制这一点。