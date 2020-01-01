阿尔特塔力挺佩佩：适应英超不容易 他愿付出努力

自从去年夏天从里尔加盟枪手以来，这名枪手俱乐部最贵球员本赛季只进了5球。

米克尔·阿尔特塔坚信阿森纳的球迷们很快就会看到尼古拉斯·佩佩最好的一面，但他也承认俱乐部身价最高的球员必须开始展现出更多的稳定性。

阿尔特塔在最近一场比赛没有让佩佩首发，他承认阿森纳支付给佩佩的巨额转会费让这名边锋很难安顿下来。

但是西班牙人相信他很快就会开始展示为什么枪手愿意花这么多钱把他从法国带到英格兰。

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“我希望从现在到赛季结束我们都能看到它。”阿尔特塔说：“但是如果你看看来到这个国家的顶级球员的名单，他们在最初的10到12个月是多么令人失望，然后他们在接下来的5年是多么不可思议，我想我们会有一个庞大的名单。”

“适应这个联赛并不容易，但是他付出了努力，他愿意这样做。他会踢出来的。”

阿尔特塔补充道：“我们为他付出的价钱让他立刻陷入了一个困难的境地，因为他将被拿来与同样水平的球员作比较。”

“首先，全队必须保持他的能力，在比赛期间给他尽可能多的机会，让他能够发挥自己的能力。”

“另一件事是他有自己的责任，这是肯定的。他的表现必须更加稳定。”

阿尔特塔承认这名边锋的自信心受到了影响。

“这当然是适应的一部分。”阿森纳主教练说：“他当时在法国，是联赛中最耀眼的明星之一。”

“他度过了不可思议的一年，然后他来到这里，很多人甚至都不认识他，而你为此付出了高价。”

“所以对他来说，把他的大脑放在现在的场景上，并解决所有这些问题并不容易。他是一个非常年轻的球员。”