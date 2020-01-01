阿尔特塔：俱乐部已为定好转会计划 阿森纳输球因运气不佳

西班牙教头强调球队已经为接下来的两个转会窗口制定了计划，并认为球队输球的一大原因是运气太差。

饱受批评的阿森纳主帅阿尔特塔坚称俱乐部已经制定了接下来两个转会窗口的引援计划，他声称球队的糟糕成绩主要是运气不好造成的。

枪手目前在前14轮英镑比赛中仅积14分，排名第15名，仅仅领先身处降级区的富勒姆4个积分。

周二在酋长球场举行的卡拉宝杯对阵曼城的比赛之前，阿尔特塔解释称阿森纳的技术总监埃杜已经为球员在俱乐部的引援方面制订了一个计划，同时他自己也将为此努力。

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阿尔特塔表示:“计划的制定已经完成，我们已经知道自己要在一月份和明年夏天需要进行什么样的引援。”

“有时你可以做到你想要做得，很多因素并不一定是决定性的。埃杜现在正在处理这个问题，我的注意力集中在所有的比赛上，我们现在没有太多的时间在这上面花费精力，因为我们很清楚我们想要做什么。”

“我的工作就是充分利用这支球队，利用我们现在所拥有的球员。我们知道自己想要做什么，我们会在知道实际环境、转会市场和我们所经历的困难的情况下努力执行已制定的计划。”

阿森纳在过去的10场英超联赛中只赢下了一场，其中有7场失利使这支北伦敦球队在联赛积分榜上极速下滑。

阿尔特塔认为他的球队在本赛季的几场比赛中都有些不走运，并强调俱乐部的不利因素不在他的控制范围之内。

“我们考虑了一场英超比赛中可能发生的每一种可能的情况，我们需要知道什么是真正影响比赛结果的因素，什么是真正影响96分钟比赛中所发生的事情，现在这正在起作用。”他表示。

“但是足球不像篮球。在篮球比赛中，你投篮50次，对手投篮一次，你可能每场比赛都取得胜利。这在足球场上是行不通的，你可能在做到同样的事情的情况0-1输掉比赛。比如在输给伯恩利的比赛中，对手一次射正也没有。”

“我们输掉了比赛，这是不可思议的，但不幸的是在足球比赛中就是会发生这样的事情。你必须去控制这些事情，但这真的很棘手。我告诉你，上赛季我们有机会在25%的控球率下赢得比赛，因为我们在进入到相应的位置时，我们的效率是如此之高。”

“这就是足球，不过如果你的控球率长期处于60%到70%的水平，那么你肯定会赢得更多的比赛，这是我们需要努力去做到的事情。我们要相信自己可以保持那样的状态，不过我们仍然需要提升，因为当你不能赢得比赛时，总会找到原因，这就是我们必须要改变的。”