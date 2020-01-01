阿尔特塔为夏窗准备：球员有多好 教练就有多好

前枪手前锋相信在北伦敦的招募计划正在制定中，持续的不稳定强调了改变的需要。

阿兰·史密斯说，米克尔·阿尔特塔已经在为阿森纳的夏季转会计划做着准备，因为枪手主教练·意识到，任何教练的水平都取决于他手下的球员们。

在目前的情况下，那些在酋长球场的球员的表现都不太稳定，只在英超排名第十。

其他球队

这远远低于赛季初的预期，伴随2019年成功引援而来的兴奋很快消失了。

埃梅里没能在新援的帮助上取得进展，他的西班牙同胞阿特塔被选为他的继任者。

在新教练的带领下，球队的进展并不快，但是史密斯认为一个被高度评价的战术家将会传达他的信息并确定未来的目标。

这位前阿森纳前锋说：“13场平局确实对球队的联赛排名造成了很大的损害。”

“想象一下，如果其中有6场比赛可以变成胜利。阿森纳现在将以两分的优势排在切尔西的第四名的位置，如果能够获得冠军联赛席位，将会对整个俱乐部产生巨大的影响。”

“但现在不是‘如果’的时候。米克尔·阿尔特塔仍然有两个奖杯在他的视野中——下周的欧罗巴联赛和足总杯，在足总杯上，如果我们赢了朴茨茅斯，我的老东家就能晋级四分之一决赛。”

“我相信阿尔特塔会很高兴能和他的球员们在迪拜度过一段美好的时光，无论是在训练场上还是在场外，这样的休息能让每个人都聚在一起。”

“这是一个很好的机会，让他在战术上得到他想要的，同时也是一个培养团队精神的机会。”

“但正如任何教练都会证实的那样，你只能做到和你的球员一样优秀。这就是为什么阿特塔已经开始展望夏窗了，毫无疑问我们将会看到一些有趣的转会运作。”

在关注欧联杯和足总杯之前，枪手将在周日主场迎战纽卡斯尔的英超比赛中复出。