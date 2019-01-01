阿尔德韦雷尔德：没想过离开 选择忠诚回报球迷

比利时后卫的未来终于尘埃落定，他已经与俱乐部签下一份2023年到期的新约。

如果阿尔德韦雷尔德在明年夏天到来前没有与俱乐部完成续约，那么他将在合同到期后以自由身离开白鹿巷。

热刺前主帅波切蒂诺在位期间，这名比利时国脚一直没有就自己的未来给出明确答复。

不过在波切蒂诺下课，穆里尼奥上任之后不久，阿尔德韦雷尔德就与俱乐部达成一致。他将在北伦敦继续效力到2023年。

阿尔德韦雷尔德承认，葡萄牙人的到来的确影响到了他做出选择，但他内心从未想过要离开热刺。

30岁的比利时后卫告诉《标准晚报》：“我知道之前的问题出在哪，但我从没有想过要离开。”

“我不喜欢讨论我自己，但我针对我自己可以说的是，我每场比赛都拼尽全力，为球队奉献一切。我认为这或许就是我和球迷关系良好的原因。”

“我非常高兴，我内心一直都是希望留下来。在续约后说出这样的话很容易，但我的确是真心这样想的。”

“当然，（穆里尼奥）也是影响因素，但做出这个决定，有很多事都需要考虑。我要和我的家人，我的妻子进行讨论。我已经30了，我可能会想‘我还渴望别的什么东西吗？’”

“我越想‘我该做什么？’我就越倾向热刺。最终这是一个不太困难的决定。”

“与球迷的关系是很重要的一个部分。从第一天开始，虽然不是什么新鲜话，但我就感到这是我家，我感觉良好。”

“我认为他们非常尊重我为俱乐部所做的一切，我只是用接下来几个赛季的忠诚和出色表现来回报他们。”

“有很多原因：家庭，我在俱乐部的感觉，球迷，与主帅的相处。”

“当然也有金钱方面的考量。这些细细碎碎的因素最终促成了你的决定。我想我应该在别的也可以获得一份合同，但我选择了忠诚，忠于热刺和足球。”

虽然阿尔德韦雷尔德已经续约完毕，但埃里克森和维尔通亨两位合同即将到期的核心球员，仍然处在难以预料的阶段。