阿尔德里奇：萨拉赫应憎恨皇马 而不是转会加盟皇马

这位埃及前锋暗示，如果有机会的话，他可能会前往西班牙，但目前他还没有对自己的未来做出决定。

约翰·阿尔德里奇表示，萨拉赫应该憎恨皇马，而不是想要加盟皇马。这位利物浦前锋暗示萨拉赫可能会在某个时候转会到西班牙。

这名埃及人再次引发了关于他未来的猜测，他承认他不排除转会伯纳乌或者转会巴萨的可能性。

萨拉赫告诉《阿斯报》：“我认为皇马和巴萨是两家顶级俱乐部。”

其他球队

“谁知道将来会发生什么，但是现在我的注意力都集中在和利物浦一起赢得英超联赛和欧冠联赛冠军上。”

奥尔德里奇并不惊讶看到有关这位足坛巨星未来的讨论，不过他希望萨拉赫能够无视转会皇马这件事，鉴于穆里尼奥，特别是塞尔吉奥·拉莫斯在2018年的欧冠决赛中在有争议的情况下让其受伤离场。

“如果你是萨拉赫这样的球员，你总是会和皇家马德里，巴塞罗那和其他类似的豪门俱乐部联系在一起。就比如随着热刺没落，哈里·凯恩将会是下一个遭遇这些的球员，这就是事实。”前红军前锋阿尔德里奇告诉《利物浦回声报》。

“萨迪奥·马内目前同样被转会绯闻缠身，我们说的是世界上最好的前锋之一。马内，萨拉赫——他们总是和皇马这样的俱乐部有所传闻。”

“我个人认为，在经历了欧冠决赛以及拉莫斯对待他的犯规之后，如果是我，在那次事件之后，我会对皇马产生仇恨。转会皇马对我而言不会有吸引力，而且无论如何我也不想离开利物浦。”

“这取决于尤尔根·克洛普和他想要什么。当这些情况以正确的方式出现时，你必须信任主帅能够处理它们。现在的球员权力都很大，如果他们想离队，他们就最终会离队，故事也就结束了，就这么简单。”

“但利物浦拥有世界上最好的三叉戟，这是毫无疑问的。托特纳姆热刺也有一个非常棒的三叉戟，还有其他俱乐部也拥有不错的进攻组合，但你不会用萨拉赫、马内或菲尔米诺去交换任何人。”

在周六利物浦7-0战胜水晶宫的比赛中，萨拉赫坐上了替补席，不过在登场之后，他为球队打入了创纪录的进球，而萨迪奥·马内对于不得不被替换下场的情况感到不太满意。

奥尔德里奇对塞内加尔边锋公开表现出的沮丧情绪没有意见，他补充道:“当球员不想下场时，就会是这样，我过去也总是这样做。我从来没有想过被替换下场，特别是在爱尔兰队。在很多比赛中，杰克·查尔顿总是在比赛的最后15分钟时将我换下休息，我很讨厌这样，甚至会对杰克·查尔顿有点不满。”

“但他知道什么对我是最好的，我相信尤尔根对萨迪奥说过，我在保护你，我需要你，你对我来说至关重要。我只是不希望你劳累过度或者受伤。”

“这将是唯一的原因，我很高兴看到他的反应，因为他渴望进球。他最近没怎么进球，但是他已经打入了自己破荒的第一球，就是这样。

“他想要打入更多进球，我对此没有意见。”