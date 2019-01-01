阿尔巴期待与巴萨续约继续留队：我想留下来

这名后卫的合同下个赛季后到期，但他的未来取决于俱乐部。

阿尔巴说他想留在巴塞罗那，但是他在西班牙的未来掌握在俱乐部手中。

阿尔巴的合同将在下赛季结束后到期，关于新合同的谈判正在进行中。

同为老将的皮克和布斯克茨最近几个月都签了新合同，如果俱乐部愿意，阿尔巴也很想和他们一样和俱乐部完成续约。

“一切对我来说都是一样的，我还有一年的合同，我不知道俱乐部是怎么想的。”他说。

“我很平静。他们必须看看他们是否想续签我的合同，什么时候续签，如果他们有这个想法的话。”

“我想留在这里，因为这是我一直热爱和支持的俱乐部，但这取决于他们。”

“对我来说，我只能控制我自己的表现，而且我认为一直以来我的表现都很不错。”

这位29岁的后卫于2012年从瓦伦西亚转会到巴塞罗那，从那时起他就一直是球队的中流砥柱。

自从加盟巴萨以来，他已经赢得了13座奖杯，包括联赛冠军和欧冠冠军。

在上周末战胜埃尔巴之后，巴萨似乎又在争取又一座联赛奖杯了。

凭借这场比赛的胜利，巴萨获得43分的总积分，领先第二名马德里竞技5分。

“这是一场艰难而复杂的比赛，但我们对结果、表现和态度感到高兴。”阿尔巴谈到最近的胜利时说。

“最重要的是我们又得了三分。”

“我们对与第二名的分差表示满意。”

“西甲的赛程很困难，所以我们很高兴能站在这个位置上，这是可以理解的。”

巴塞罗那接下来要面对的是国王杯第二回合与莱万特的比赛，在首回合比赛中巴萨以2:1的比分获胜。