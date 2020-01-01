阿尔巴回击阿比达尔：巴萨不该对自己泼脏水

这名西班牙后卫认为他们的前球员应该更了解球队，而不是做出他最近的评论。

约尔迪·阿尔巴加入了莱昂内尔·梅西的行列，对巴塞罗那足球总监埃里克·阿比达尔最近针对俱乐部球员的言论进行了谴责。

法国人在接受《体育》采访时表示，球员们对巴尔韦德的执教并不满意，也没有为西班牙人付出足够的努力。

然而，梅西很快在社交媒体上否认了这些说法，这立即引发了人们对他在诺坎普的未来的猜测，曼城已经对他产生了兴趣。

其他球队

在周四的国王杯四分之一决赛中，巴萨0-1输给了毕尔巴鄂竞技，阿尔巴也加入了梅西的行列，指责阿比达尔制造了更多不必要的闹剧。

阿尔巴在接受记者采访时说：“这支俱乐部有足够多的外人在背后说我们的坏话，所以我们不应该对自己泼脏水。”

“阿比达尔是一名球员，他受到球迷的喜爱，这就是为什么他应该知道更衣室里的情况和球员的感受。”

塞尔吉奥·布斯克茨很快就表示，最近发生在球场外的事情并不是导致巴萨意外出局的原因，而阿尔巴也证实了这一点，称巴萨非常团结。

“我们展示了我们是一个团队，这是我们需要继续做的。”他说。

“我认为我们表现得很好，是本赛季最好的球队之一。我们这么晚才失球真是太遗憾了，但这就是足球。我为我们的球队感到骄傲，因为我们踢得很好。”

尽管在控球和射门上占据统治地位，但阿尔巴的球队并没有充分利用他们的优势，VAR在很多情况下也没有给阿尔巴留下深刻的印象。

“就我个人而言，我仍然不知道它是如何工作的。”当被问及这项技术时，阿尔巴补充道：“我们本可以在比赛中做出非常明确的决定。”