阿奎罗收获职业生涯400球 助球队力克伯恩茅斯

阿根廷人以超棒的进球状态开始了他的英超赛季，并以周日的梅开二度来庆祝他的400粒进球。

阿奎罗在周日对阵伯恩茅斯的比赛中梅开二度，帮助曼城轻松取胜，使他的职业生涯进球总数达到400个。

阿根廷人只花了15分钟就在活力球场拉开了比分，他在禁区内射门越过拉姆斯代尔的十指关。

斯特林为曼城贡献了第二粒进球，随后哈里·威尔逊的任意球帮助卫主队在半场结束时将比分扳回2-1。

但是当阿奎罗在大卫·席尔瓦的出色表现后再次近距离命中目标后，樱桃队重新回到比赛中的希望都破灭了。

考虑到了他辉煌的职业生涯中为俱乐部和国家队所做的贡献，下午的第二个进球让阿奎罗在职业生涯的进球数达到了400粒；同时也，他的第一个职业进球是在2004年11月26日，16岁的时候为少年偶像独立队打进的。

在2006年转会马德里竞技之前，他为自己的第一家俱乐部打入23球，在那里，他将在5个赛季为科尔奇内洛再打入101球。

但是在2011年转会到英超后，阿奎罗才将自己打造成了英超联赛中进球最多的球员之一。

到目前为止，阿奎罗已经为曼城攻入235粒进球，在这个过程中赢得了4次英超冠军和足总杯，在他的俱乐部生涯中，在效力阿根廷、西班牙和英格兰等联收获了360次官方进球。

他也证明了国家队的比赛中的出色表现，在阿根廷队史射手榜上排名第三，仅次于莱昂内尔·梅西和加布里埃尔·巴蒂斯图塔。