阿奎罗平亨利英超联赛进球最多外国球员记录

周日，阿根廷国脚在对阵阿斯顿维拉的英格兰顶级联赛中打进了他的第175粒进球，追平了前枪手名宿的记录。

曼城队的阿奎罗以175粒进球追平了阿森纳队传奇人物蒂埃里·亨利的记录，成为英超联赛历史上进球最多的外籍球员。

阿根廷国脚在维拉公园的比赛中攻入了曼城的第三粒进球，从而追平了法国人的进球数。

在比赛第28分钟，他在禁区外一记劲射破门，越过了奥扬·尼兰把手的大门。此时，蓝月亮在面对为保级挣扎的维拉时上演了一场骚乱。

亨利在枪手的两次效力枪手后出场258次，打进了175粒进球，而阿奎罗自从2011年从马德里竞技来到曼城后，已经为曼城踢了他的第255场联赛。

阿奎罗现在只比英超联赛历史第四射手、前切尔西中场和现任蓝军主帅弗兰克·兰帕德落后两个球，比曾经的曼城劲敌，曼联名宿安德鲁·科尔落后12个球。

这名31岁的球员要追上其他两名在他之前的球员还有一段路要走，他们在联赛中都进了200多个球。

另一位前曼联球员韦恩·鲁尼打进了208球，而阿兰·希勒位居榜首，为布莱克本和纽卡斯尔联一共贡献260粒进球。

鲁尼现在是英冠球队的德比郡队的一名球员兼教练，他希望自己能在进球榜上再添一笔，希望能带领球队重返顶级联赛。

阿奎罗是曼城各项赛事的最佳射手，总进球数为247粒，比最接近他的对手托尼·布克多了80粒，后者在20世纪30年代和40年代都有进球。

除了为俱乐部打进了最多的进球，阿奎罗还打进了可以说是最著名的进球。

在2011-12赛季的最后一场比赛中，他在对女王公园巡游者队的比赛的伤停补时阶段的进球，帮助球队获得了自1967-68赛季以来的首个英超冠军。

自从那个具有历史意义的赛季以来，阿奎罗的进球激励着曼城再夺三次冠军，包括过去两个赛季背靠背的两次。